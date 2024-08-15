https://ria.ru/20240815/trevoga-1966354855.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:56
2024-08-15T11:56
2024-08-15T11:56
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.
https://ria.ru/20240613/belgorod-1952532558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность