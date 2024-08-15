https://ria.ru/20240815/trevoga-1966354855.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:56

2024-08-15T11:56

2024-08-15T11:56

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958726053_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_09ddf55c351c0ec0a2ac601d9c4c87f6.jpg

БЕЛГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.

https://ria.ru/20240613/belgorod-1952532558.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков