https://ria.ru/20240815/trevoga-1966306418.html

В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.08.2024

В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и в пяти областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T07:06

2024-08-15T07:06

2024-08-15T07:10

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и в пяти областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога также звучит в Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях. В указанных регионах она была объявлена практически одновременно – в 7.01 мск. При этом в Сумской области она звучит порядка 11 часов, а в Полтавской – более часа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины, запорожская область