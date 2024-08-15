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ВС России получат до 40 новых тактических транспортеров "Пластун" - РИА Новости, 15.08.2024
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03:04 15.08.2024 (обновлено: 04:28 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/transportery-1966294982.html
ВС России получат до 40 новых тактических транспортеров "Пластун"
ВС России получат до 40 новых тактических транспортеров "Пластун" - РИА Новости, 15.08.2024
ВС России получат до 40 новых тактических транспортеров "Пластун"
Российские войска до конца 2024 года могут получить до 40 новых высокопроходимых тактических транспортеров "Пластун", способных перевозить до 10 человек или... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T03:04
2024-08-15T04:28
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Российские войска до конца 2024 года могут получить до 40 новых высокопроходимых тактических транспортеров "Пластун", способных перевозить до 10 человек или тонну груза, сообщил РИА Новости гендиректор ООО "Русские вездеходы Пластун" Ерик Сагымбаев. "На форуме представлен предсерийный образец. Обсуждается, что до конца года мы сможем собрать и поставить в войска 30-40 машин", - сказал Сагымбаев на полях форума "Армия". По его словам, сейчас компания способна собирать около 20 машин в месяц, а к весне 2025 года сможет повысить производительность до 40-50 машин в месяц, "если возникнет такая потребность". Тактический транспортер "Пластун" предназначен для перевозки людей, грузов и специального оборудования по труднопроходимым маршрутам. Автомобиль полностью собран из отечественных комплектующих. Он способен перевозить тонну груза и вмещает до 10 человек. Максимальная скорость - 100 километров в час.
https://ria.ru/20240814/patrony-1966117712.html
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безопасность, технологии, форум "армия — 2024", вооруженные силы рф
Безопасность, Технологии, Форум "Армия — 2024", Вооруженные силы РФ
ВС России получат до 40 новых тактических транспортеров "Пластун"

ВС России до конца года могут получить до 40 новых транспортеров "Пластун"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВездеход "Пластун"
Вездеход Пластун - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Вездеход "Пластун". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Российские войска до конца 2024 года могут получить до 40 новых высокопроходимых тактических транспортеров "Пластун", способных перевозить до 10 человек или тонну груза, сообщил РИА Новости гендиректор ООО "Русские вездеходы Пластун" Ерик Сагымбаев.
"На форуме представлен предсерийный образец. Обсуждается, что до конца года мы сможем собрать и поставить в войска 30-40 машин", - сказал Сагымбаев на полях форума "Армия".
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Вчера, 11:51
По его словам, сейчас компания способна собирать около 20 машин в месяц, а к весне 2025 года сможет повысить производительность до 40-50 машин в месяц, "если возникнет такая потребность".
Тактический транспортер "Пластун" предназначен для перевозки людей, грузов и специального оборудования по труднопроходимым маршрутам. Автомобиль полностью собран из отечественных комплектующих. Он способен перевозить тонну груза и вмещает до 10 человек. Максимальная скорость - 100 километров в час.
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