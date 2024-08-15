На петербургской бирже подешевело автомобильное топливо
На петербургской бирже подешевели основные виды автомобильного топлива
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг снизилась на 0,2-0,3%, следует из данных торгов.
Так, бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подешевел на 0,34%, до 56 178 рублей за тонну. Цена на марку Аи-95 опустилась также на 0,34%, до 73 360 рублей за тонну. Также снизилась и стоимость летнего дизельного топлива - на 0,19%, до 61 900 рублей за тонну.
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При этом тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) за день подорожала на 1,02% - до 39 609 рублей, мазута - на 1,98%, до 29 762 рублей. Цена на авиакеросин поднялась на 1,57% - до 83 853 рублей за тонну.
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется, говорил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.