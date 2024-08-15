https://ria.ru/20240815/toplivo-1966415035.html

На петербургской бирже подешевело автомобильное топливо

На петербургской бирже подешевело автомобильное топливо - РИА Новости, 15.08.2024

На петербургской бирже подешевело автомобильное топливо

Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг снизилась на 0,2-0,3%, следует из данных... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:43

2024-08-15T15:43

2024-08-15T15:43

экономика

россия

павел сорокин

евразийский экономический союз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-92

аи-95

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг снизилась на 0,2-0,3%, следует из данных торгов. Так, бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подешевел на 0,34%, до 56 178 рублей за тонну. Цена на марку Аи-95 опустилась также на 0,34%, до 73 360 рублей за тонну. Также снизилась и стоимость летнего дизельного топлива - на 0,19%, до 61 900 рублей за тонну. При этом тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) за день подорожала на 1,02% - до 39 609 рублей, мазута - на 1,98%, до 29 762 рублей. Цена на авиакеросин поднялась на 1,57% - до 83 853 рублей за тонну. В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется, говорил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

https://ria.ru/20240705/minenergo-1957626557.html

https://ria.ru/20240815/benzin-1966286107.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, павел сорокин, евразийский экономический союз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95