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ФСБ показала кадры задержания мужчины, готовившего теракт в Тобольске - РИА Новости, 15.08.2024
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10:15 15.08.2024 (обновлено: 11:44 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/tobolsk-1966326078.html
ФСБ показала кадры задержания мужчины, готовившего теракт в Тобольске
ФСБ показала кадры задержания мужчины, готовившего теракт в Тобольске - РИА Новости, 15.08.2024
ФСБ показала кадры задержания мужчины, готовившего теракт в Тобольске
ФСБ опубликовала кадры задержания одного из подозреваемых в подготовке теракта в Тобольске Тюменской области, он признался, что спрятал самодельную бомбу. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:15
2024-08-15T11:44
происшествия
тобольск
тюменская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания одного из подозреваемых в подготовке теракта в Тобольске Тюменской области, он признался, что спрятал самодельную бомбу. Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил о предотвращении теракта в Тобольске, который готовили двое сторонников идеологии массовых убийств. "(Оставил – ред.) бомбу, самодельную", - сказал задержанный. Также на видео показано, как специалисты обезвредили взрывное устройство.
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тобольск
тюменская область
россия
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Кадры задержания граждан России, готовивших теракт в Тобольске
ФСБ показала видео задержания граждан России, готовивших теракт в Тобольске. На кадрах видно и самодельную бомбу, которую обезвредили взрывотехники.
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происшествия, тобольск, тюменская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Тобольск, Тюменская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала кадры задержания мужчины, готовившего теракт в Тобольске

ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Тобольске

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания одного из подозреваемых в подготовке теракта в Тобольске Тюменской области, он признался, что спрятал самодельную бомбу.
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил о предотвращении теракта в Тобольске, который готовили двое сторонников идеологии массовых убийств.
«
"(Оставил – ред.) бомбу, самодельную", - сказал задержанный.
Также на видео показано, как специалисты обезвредили взрывное устройство.
Задержание подозреваемого в подготовке теракта. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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ПроисшествияТобольскТюменская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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