https://ria.ru/20240815/tobolsk-1966326078.html

ФСБ показала кадры задержания мужчины, готовившего теракт в Тобольске

ФСБ показала кадры задержания мужчины, готовившего теракт в Тобольске - РИА Новости, 15.08.2024

ФСБ показала кадры задержания мужчины, готовившего теракт в Тобольске

ФСБ опубликовала кадры задержания одного из подозреваемых в подготовке теракта в Тобольске Тюменской области, он признался, что спрятал самодельную бомбу. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:15

2024-08-15T10:15

2024-08-15T11:44

происшествия

тобольск

тюменская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания одного из подозреваемых в подготовке теракта в Тобольске Тюменской области, он признался, что спрятал самодельную бомбу. Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил о предотвращении теракта в Тобольске, который готовили двое сторонников идеологии массовых убийств. "(Оставил – ред.) бомбу, самодельную", - сказал задержанный. Также на видео показано, как специалисты обезвредили взрывное устройство.

https://ria.ru/20231114/fsb-1909291109.html

тобольск

тюменская область

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания граждан России, готовивших теракт в Тобольске ФСБ показала видео задержания граждан России, готовивших теракт в Тобольске. На кадрах видно и самодельную бомбу, которую обезвредили взрывотехники. 2024-08-15T10:15 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тобольск, тюменская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)