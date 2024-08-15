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ФСБ показала кадры задержания мужчины, готовившего теракт в Тобольске
ФСБ показала кадры задержания мужчины, готовившего теракт в Тобольске - РИА Новости, 15.08.2024
ФСБ показала кадры задержания мужчины, готовившего теракт в Тобольске
ФСБ опубликовала кадры задержания одного из подозреваемых в подготовке теракта в Тобольске Тюменской области, он признался, что спрятал самодельную бомбу. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:15
2024-08-15T10:15
2024-08-15T11:44
происшествия
тобольск
тюменская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры задержания одного из подозреваемых в подготовке теракта в Тобольске Тюменской области, он признался, что спрятал самодельную бомбу. Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил о предотвращении теракта в Тобольске, который готовили двое сторонников идеологии массовых убийств. "(Оставил – ред.) бомбу, самодельную", - сказал задержанный. Также на видео показано, как специалисты обезвредили взрывное устройство.
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тобольск
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Кадры задержания граждан России, готовивших теракт в Тобольске
ФСБ показала видео задержания граждан России, готовивших теракт в Тобольске. На кадрах видно и самодельную бомбу, которую обезвредили взрывотехники.
2024-08-15T10:15
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происшествия, тобольск, тюменская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Тобольск, Тюменская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала кадры задержания мужчины, готовившего теракт в Тобольске
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Тобольске