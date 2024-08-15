https://ria.ru/20240815/tobolsk-1966322497.html
Обвиняемых в подготовке теракта в Тобольске арестовали
Обвиняемых в подготовке теракта в Тобольске арестовали - РИА Новости, 15.08.2024
Обвиняемых в подготовке теракта в Тобольске арестовали
Двоих жителей Тюменской области отправили под стражу за подготовку к совершению теракта в Тобольске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T09:56
2024-08-15T09:56
2024-08-15T10:27
происшествия
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
тобольск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966323003_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce5ba3fcc1c1a5486459af080ca15164.jpg
ТЮМЕНЬ, 15 авг – РИА Новости. Двоих жителей Тюменской области отправили под стражу за подготовку к совершению теракта в Тобольске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.В четверг ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Тобольске, который собирались устроить двое сторонников идеологии массовых убийств."Двум жителям региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, пп. "а" ч.2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следователя СК России судом в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.По версии следствия, не позднее 9 августа фигуранты вступили в преступный сговор с неустановленным лицом посредством мессенджера с целью совершения подрыва административного здания органов внутренних дел в Тобольске, изготовили коктейли Молотова и самодельное взрывное устройство. Довести свой преступный умысел до конца они не смогли, поскольку их задержали.В схроне обнаружены два самодельных зажигательных устройства и самодельное взрывное устройство. В ходе осмотра места жительства обвиняемых найдены комплектующие компоненты, необходимые изготовления взрывных устройств, в их телефонах были соответствующие инструкции, а также видеозаписи их испытаний, проведены допросы обвиняемых, назначен комплекс экспертиз.
https://ria.ru/20240805/terakt-1964067452.html
https://ria.ru/20240814/rossija-1966219940.html
тюменская область
тобольск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966323003_428:0:1868:1080_1920x0_80_0_0_0b2c33325833a97b270a98b170b80d9b.jpg
Кадры задержания граждан России, готовивших теракт в Тобольске
ФСБ показала видео задержания граждан России, готовивших теракт в Тобольске. На кадрах видно и самодельную бомбу, которую обезвредили взрывотехники.
2024-08-15T09:56
true
PT1M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), тобольск
Происшествия, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ), Тобольск
Обвиняемых в подготовке теракта в Тобольске арестовали
Обвиняемых в подготовке теракта в Тобольске арестовали на два месяца
ТЮМЕНЬ, 15 авг – РИА Новости.
Двоих жителей Тюменской области отправили под стражу за подготовку к совершению теракта в Тобольске, сообщает
пресс-служба регионального управления СК РФ.
В четверг ФСБ
сообщила о предотвращении теракта в Тобольске, который собирались устроить двое сторонников идеологии массовых убийств.
"Двум жителям региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, пп. "а" ч.2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следователя СК России судом в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.
По версии следствия, не позднее 9 августа фигуранты вступили в преступный сговор с неустановленным лицом посредством мессенджера с целью совершения подрыва административного здания органов внутренних дел в Тобольске, изготовили коктейли Молотова и самодельное взрывное устройство. Довести свой преступный умысел до конца они не смогли, поскольку их задержали.
В схроне обнаружены два самодельных зажигательных устройства и самодельное взрывное устройство. В ходе осмотра места жительства обвиняемых найдены комплектующие компоненты, необходимые изготовления взрывных устройств, в их телефонах были соответствующие инструкции, а также видеозаписи их испытаний, проведены допросы обвиняемых, назначен комплекс экспертиз.