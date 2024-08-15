https://ria.ru/20240815/tobolsk-1966322497.html

Обвиняемых в подготовке теракта в Тобольске арестовали

Обвиняемых в подготовке теракта в Тобольске арестовали - РИА Новости, 15.08.2024

Обвиняемых в подготовке теракта в Тобольске арестовали

Двоих жителей Тюменской области отправили под стражу за подготовку к совершению теракта в Тобольске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T09:56

2024-08-15T09:56

2024-08-15T10:27

происшествия

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

тобольск

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ТЮМЕНЬ, 15 авг – РИА Новости. Двоих жителей Тюменской области отправили под стражу за подготовку к совершению теракта в Тобольске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.В четверг ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Тобольске, который собирались устроить двое сторонников идеологии массовых убийств."Двум жителям региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, пп. "а" ч.2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следователя СК России судом в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.По версии следствия, не позднее 9 августа фигуранты вступили в преступный сговор с неустановленным лицом посредством мессенджера с целью совершения подрыва административного здания органов внутренних дел в Тобольске, изготовили коктейли Молотова и самодельное взрывное устройство. Довести свой преступный умысел до конца они не смогли, поскольку их задержали.В схроне обнаружены два самодельных зажигательных устройства и самодельное взрывное устройство. В ходе осмотра места жительства обвиняемых найдены комплектующие компоненты, необходимые изготовления взрывных устройств, в их телефонах были соответствующие инструкции, а также видеозаписи их испытаний, проведены допросы обвиняемых, назначен комплекс экспертиз.

https://ria.ru/20240805/terakt-1964067452.html

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тюменская область

тобольск

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Кадры задержания граждан России, готовивших теракт в Тобольске ФСБ показала видео задержания граждан России, готовивших теракт в Тобольске. На кадрах видно и самодельную бомбу, которую обезвредили взрывотехники. 2024-08-15T09:56 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), тобольск