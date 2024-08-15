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Тюмень отправила в Курскую область десять тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 15.08.2024
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18:15 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/tjumen-1966450873.html
Тюмень отправила в Курскую область десять тонн гуманитарной помощи
Тюмень отправила в Курскую область десять тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 15.08.2024
Тюмень отправила в Курскую область десять тонн гуманитарной помощи
Десять тонн гуманитарного груза отправили из Тюмени в Курскую область в четверг, в сборе необходимых вещей и продуктов питания участвовали депутаты "Единой... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:15
2024-08-15T18:15
общество
курская область
россия
тюмень
владимир путин
валерий герасимов
единая россия
вооруженные силы украины
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ТЮМЕНЬ, 15 авг - РИА Новости. Десять тонн гуманитарного груза отправили из Тюмени в Курскую область в четверг, в сборе необходимых вещей и продуктов питания участвовали депутаты "Единой России" из областной и городской думы, сотрудники городской администрации во главе с мэром и рядовые горожане, об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР. "Машина с гуманитарным грузом в 10 тонн для жителей Курской области отправилась сегодня, 15 августа, от Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия". Здесь все самое необходимое: гигиенические принадлежности, постельное белье, раскладушки, продукты длительного хранения, детское питание. Люди приносили и продолжают приносить их в Штаб общественной поддержки "Единой России"", - говорится в сообщении. Секретарь реготделения ЕР Андрей Артюхов отметил, что тюменцы проявляют большую активность в сборе гумпомощи. По его словам, ощущается единение, тревога и желание помочь пострадавшим согражданам. Сбор гуманитарной помощи в штабе общественной поддержки "Единой России" продолжается. В Курскую область16 августа будет направлена еще одна машина с 10 тоннами груза, собранного в муниципалитетах. К отправке на следующей неделе готовится еще одна машина. Тюменские партийцы постоянно находятся на связи с курскими коллегами, консультируются относительно нужд людей. При формировании нового груза будут учтены пожелания, организаторы сфокусируются на сборе новой одежды для взрослых и детей. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
https://ria.ru/20240810/shaman-1965384742.html
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общество, курская область, россия, тюмень, владимир путин, валерий герасимов, единая россия, вооруженные силы украины
Общество, Курская область, Россия, Тюмень, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Единая Россия, Вооруженные силы Украины
Тюмень отправила в Курскую область десять тонн гуманитарной помощи

Региональное отделения ЕР: Тюмень отправила в Курскую область 10 тонн гумпомощи

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 15 авг - РИА Новости. Десять тонн гуманитарного груза отправили из Тюмени в Курскую область в четверг, в сборе необходимых вещей и продуктов питания участвовали депутаты "Единой России" из областной и городской думы, сотрудники городской администрации во главе с мэром и рядовые горожане, об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.
«
"Машина с гуманитарным грузом в 10 тонн для жителей Курской области отправилась сегодня, 15 августа, от Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия". Здесь все самое необходимое: гигиенические принадлежности, постельное белье, раскладушки, продукты длительного хранения, детское питание. Люди приносили и продолжают приносить их в Штаб общественной поддержки "Единой России"", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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13 августа, 08:00
Секретарь реготделения ЕР Андрей Артюхов отметил, что тюменцы проявляют большую активность в сборе гумпомощи. По его словам, ощущается единение, тревога и желание помочь пострадавшим согражданам.
Сбор гуманитарной помощи в штабе общественной поддержки "Единой России" продолжается. В Курскую область16 августа будет направлена еще одна машина с 10 тоннами груза, собранного в муниципалитетах. К отправке на следующей неделе готовится еще одна машина. Тюменские партийцы постоянно находятся на связи с курскими коллегами, консультируются относительно нужд людей. При формировании нового груза будут учтены пожелания, организаторы сфокусируются на сборе новой одежды для взрослых и детей.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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ОбществоКурская областьРоссияТюменьВладимир ПутинВалерий ГерасимовЕдиная РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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