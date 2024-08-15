Тюмень отправила в Курскую область десять тонн гуманитарной помощи
Региональное отделения ЕР: Тюмень отправила в Курскую область 10 тонн гумпомощи
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 15 авг - РИА Новости. Десять тонн гуманитарного груза отправили из Тюмени в Курскую область в четверг, в сборе необходимых вещей и продуктов питания участвовали депутаты "Единой России" из областной и городской думы, сотрудники городской администрации во главе с мэром и рядовые горожане, об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.
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"Машина с гуманитарным грузом в 10 тонн для жителей Курской области отправилась сегодня, 15 августа, от Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия". Здесь все самое необходимое: гигиенические принадлежности, постельное белье, раскладушки, продукты длительного хранения, детское питание. Люди приносили и продолжают приносить их в Штаб общественной поддержки "Единой России"", - говорится в сообщении.
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Секретарь реготделения ЕР Андрей Артюхов отметил, что тюменцы проявляют большую активность в сборе гумпомощи. По его словам, ощущается единение, тревога и желание помочь пострадавшим согражданам.
Сбор гуманитарной помощи в штабе общественной поддержки "Единой России" продолжается. В Курскую область16 августа будет направлена еще одна машина с 10 тоннами груза, собранного в муниципалитетах. К отправке на следующей неделе готовится еще одна машина. Тюменские партийцы постоянно находятся на связи с курскими коллегами, консультируются относительно нужд людей. При формировании нового груза будут учтены пожелания, организаторы сфокусируются на сборе новой одежды для взрослых и детей.
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