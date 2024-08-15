https://ria.ru/20240815/tjumen-1966450873.html

Тюмень отправила в Курскую область десять тонн гуманитарной помощи

Тюмень отправила в Курскую область десять тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 15.08.2024

Тюмень отправила в Курскую область десять тонн гуманитарной помощи

Десять тонн гуманитарного груза отправили из Тюмени в Курскую область в четверг, в сборе необходимых вещей и продуктов питания участвовали депутаты "Единой... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:15

2024-08-15T18:15

2024-08-15T18:15

общество

курская область

россия

тюмень

владимир путин

валерий герасимов

единая россия

вооруженные силы украины

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ТЮМЕНЬ, 15 авг - РИА Новости. Десять тонн гуманитарного груза отправили из Тюмени в Курскую область в четверг, в сборе необходимых вещей и продуктов питания участвовали депутаты "Единой России" из областной и городской думы, сотрудники городской администрации во главе с мэром и рядовые горожане, об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР. "Машина с гуманитарным грузом в 10 тонн для жителей Курской области отправилась сегодня, 15 августа, от Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия". Здесь все самое необходимое: гигиенические принадлежности, постельное белье, раскладушки, продукты длительного хранения, детское питание. Люди приносили и продолжают приносить их в Штаб общественной поддержки "Единой России"", - говорится в сообщении. Секретарь реготделения ЕР Андрей Артюхов отметил, что тюменцы проявляют большую активность в сборе гумпомощи. По его словам, ощущается единение, тревога и желание помочь пострадавшим согражданам. Сбор гуманитарной помощи в штабе общественной поддержки "Единой России" продолжается. В Курскую область16 августа будет направлена еще одна машина с 10 тоннами груза, собранного в муниципалитетах. К отправке на следующей неделе готовится еще одна машина. Тюменские партийцы постоянно находятся на связи с курскими коллегами, консультируются относительно нужд людей. При формировании нового груза будут учтены пожелания, организаторы сфокусируются на сборе новой одежды для взрослых и детей. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240810/shaman-1965384742.html

курская область

россия

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, курская область, россия, тюмень, владимир путин, валерий герасимов, единая россия, вооруженные силы украины