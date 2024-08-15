https://ria.ru/20240815/tauber-1966387957.html

Таубер заявила об опасениях Санду прихода к власти кандидата от "Победы"

Таубер заявила об опасениях Санду прихода к власти кандидата от "Победы" - РИА Новости, 15.08.2024

Таубер заявила об опасениях Санду прихода к власти кандидата от "Победы"

Действующее руководство Молдавии стремится помешать оппозиционному блоку "Победа", понимая, что кандидат в президенты от политсилы Василий Боля имеет шансы... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T13:58

2024-08-15T13:58

2024-08-15T13:58

в мире

молдавия

василий боля

марина таубер

майя санду

блок "победа"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857365054_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_084484eddfcaf3014d6471624aa0ea51.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Действующее руководство Молдавии стремится помешать оппозиционному блоку "Победа", понимая, что кандидат в президенты от политсилы Василий Боля имеет шансы победить на выборах, заявила в четверг исполнительный секретарь политблока и депутат парламента страны Марина Таубер в эфире канала "Россия 24". "Это очень сильный, грамотный, профессиональный кандидат в президенты. Я уверена, что он (Василий Боля – ред.) станет президентом нашей страны, и (президент – ред.) Майя Санду просто в истерике, понимая, что такого человека, действительно народного кандидата, которого любят люди, поддержат наши соотечественники. И сейчас им нужно запугать, постараться заблокировать нашу деятельность, в том числе очень важный наш диалог с Российской Федерацией", - сказала Таубер. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 16 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате. Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.

https://ria.ru/20240813/moldaviya-1965941843.html

https://ria.ru/20240811/sandu-1965515353.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, василий боля, марина таубер, майя санду, блок "победа"