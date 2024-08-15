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Таубер заявила об опасениях Санду прихода к власти кандидата от "Победы" - РИА Новости, 15.08.2024
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13:58 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/tauber-1966387957.html
Таубер заявила об опасениях Санду прихода к власти кандидата от "Победы"
Таубер заявила об опасениях Санду прихода к власти кандидата от "Победы" - РИА Новости, 15.08.2024
Таубер заявила об опасениях Санду прихода к власти кандидата от "Победы"
Действующее руководство Молдавии стремится помешать оппозиционному блоку "Победа", понимая, что кандидат в президенты от политсилы Василий Боля имеет шансы... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:58
2024-08-15T13:58
в мире
молдавия
василий боля
марина таубер
майя санду
блок "победа"
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Действующее руководство Молдавии стремится помешать оппозиционному блоку "Победа", понимая, что кандидат в президенты от политсилы Василий Боля имеет шансы победить на выборах, заявила в четверг исполнительный секретарь политблока и депутат парламента страны Марина Таубер в эфире канала "Россия 24". "Это очень сильный, грамотный, профессиональный кандидат в президенты. Я уверена, что он (Василий Боля – ред.) станет президентом нашей страны, и (президент – ред.) Майя Санду просто в истерике, понимая, что такого человека, действительно народного кандидата, которого любят люди, поддержат наши соотечественники. И сейчас им нужно запугать, постараться заблокировать нашу деятельность, в том числе очень важный наш диалог с Российской Федерацией", - сказала Таубер. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 16 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате. Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.
https://ria.ru/20240813/moldaviya-1965941843.html
https://ria.ru/20240811/sandu-1965515353.html
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в мире, молдавия, василий боля, марина таубер, майя санду, блок "победа"
В мире, Молдавия, Василий Боля, Марина Таубер, Майя Санду, Блок "Победа"
Таубер заявила об опасениях Санду прихода к власти кандидата от "Победы"

Таубер: Санду опасается, что кандидат от блока "Победа" может стать президентом

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Марина Таубер. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Действующее руководство Молдавии стремится помешать оппозиционному блоку "Победа", понимая, что кандидат в президенты от политсилы Василий Боля имеет шансы победить на выборах, заявила в четверг исполнительный секретарь политблока и депутат парламента страны Марина Таубер в эфире канала "Россия 24".
"Это очень сильный, грамотный, профессиональный кандидат в президенты. Я уверена, что он (Василий Боля – ред.) станет президентом нашей страны, и (президент – ред.) Майя Санду просто в истерике, понимая, что такого человека, действительно народного кандидата, которого любят люди, поддержат наши соотечественники. И сейчас им нужно запугать, постараться заблокировать нашу деятельность, в том числе очень важный наш диалог с Российской Федерацией", - сказала Таубер.
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13 августа, 14:54
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 16 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате.
Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.
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В миреМолдавияВасилий БоляМарина ТауберМайя СандуБлок "Победа"
 
 
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