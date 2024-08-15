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Блок "Победа" примет участие в выборах в Молдавии, пообещала Таубер - РИА Новости, 15.08.2024
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13:53 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/tauber-1966387162.html
Блок "Победа" примет участие в выборах в Молдавии, пообещала Таубер
Блок "Победа" примет участие в выборах в Молдавии, пообещала Таубер - РИА Новости, 15.08.2024
Блок "Победа" примет участие в выборах в Молдавии, пообещала Таубер
Молдавский оппозиционный Блок "Победа" сможет принять участие в референдуме и выборах президента Молдавии, даже если Апелляционная палата поддержит отказ... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:53
2024-08-15T13:53
в мире
молдавия
марина таубер
майя санду
илан шор
блок "победа"
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КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Молдавский оппозиционный Блок "Победа" сможет принять участие в референдуме и выборах президента Молдавии, даже если Апелляционная палата поддержит отказ Центризбиркома регистрировать политсилу, заявила РИА Новости замглавы политформирования Марина Таубер. Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате, вопрос будет рассмотрен 20 августа. "Мы надеемся, что суд примет юридические доводы и аргументы нашей защиты и даст право нашей стране на свободные транспарентные выборы 20 октября. Но мы не зависим от этого решения, мы все равно будем отстаивать свое право, даже если будет принято негативное решение, это не означает, что Василий Боля не сможет зарегистрироваться. У нас есть не одно юридически обоснованное решение как все равно принять участие как в президентских выборах, так и в референдуме", - заявила Таубер. Она заверила, что блок "Победа" подготовился к выборам и ждал подобных действий властей, поэтому у оппозиции есть запасные планы. "Отказ в регистрации оппозиционного электорального конкурента уже сразу доказывает, что Майя Санду очень сильно боится нашей силы, очень сильно боится Илана Шора, наших коллег. Наша страна истощена экономически, мы живем в глубоком социальном кризисе у людей нет никакой надежды, кроме как на Илана Шора и нашу команду", - добавила Таубер. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 16 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
https://ria.ru/20240814/moldaviya-1966167903.html
https://ria.ru/20240813/moldaviya-1965941843.html
https://ria.ru/20240811/sandu-1965515353.html
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в мире, молдавия, марина таубер, майя санду, илан шор, блок "победа"
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Майя Санду, Илан Шор, Блок "Победа"
Блок "Победа" примет участие в выборах в Молдавии, пообещала Таубер

Таубер: "Победа" примет участие в выборах в Молдавии независимо от решения суда

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Молдавский оппозиционный Блок "Победа" сможет принять участие в референдуме и выборах президента Молдавии, даже если Апелляционная палата поддержит отказ Центризбиркома регистрировать политсилу, заявила РИА Новости замглавы политформирования Марина Таубер.
Центризбирком республики 7 августа отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате, вопрос будет рассмотрен 20 августа.
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"Мы надеемся, что суд примет юридические доводы и аргументы нашей защиты и даст право нашей стране на свободные транспарентные выборы 20 октября. Но мы не зависим от этого решения, мы все равно будем отстаивать свое право, даже если будет принято негативное решение, это не означает, что Василий Боля не сможет зарегистрироваться. У нас есть не одно юридически обоснованное решение как все равно принять участие как в президентских выборах, так и в референдуме", - заявила Таубер.
Она заверила, что блок "Победа" подготовился к выборам и ждал подобных действий властей, поэтому у оппозиции есть запасные планы.
"Отказ в регистрации оппозиционного электорального конкурента уже сразу доказывает, что Майя Санду очень сильно боится нашей силы, очень сильно боится Илана Шора, наших коллег. Наша страна истощена экономически, мы живем в глубоком социальном кризисе у людей нет никакой надежды, кроме как на Илана Шора и нашу команду", - добавила Таубер.
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Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 16 политиков, включая действующего главу государства Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
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В миреМолдавияМарина ТауберМайя СандуИлан ШорБлок "Победа"
 
 
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