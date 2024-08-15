Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ВСУ могли использовать британские танки при нападении под Курском - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/tanki-1966391521.html
СМИ: ВСУ могли использовать британские танки при нападении под Курском
СМИ: ВСУ могли использовать британские танки при нападении под Курском - РИА Новости, 15.08.2024
СМИ: ВСУ могли использовать британские танки при нападении под Курском
Вооруженные силы Украины, вероятно, уже использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область, сообщает британский телеканал Sky News со... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:14
2024-08-15T14:14
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
владимир путин
валерий герасимов
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867730352_0:130:2400:1480_1920x0_80_0_0_0611c2b5ebfc65d19ad2ffdd8489d491.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины, вероятно, уже использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источник. Ранее газета Independent со ссылкой на представителя оборонного ведомства писала, что минобороны Великобритании позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении ВСУ в Курской области, в результате которого погибли мирные жители, однако это не касается крылатых ракет Storm Shadow, которые Лондон разрешил использовать в пределах "международно признанной" территории Украины. "(Источник - ред.) дал понять, что они (танки Challenger 2 - ред.) использовались во время украинского вторжения", - говорится в материале телеканала. По словам собеседника телеканала, разрешение британского минобороны на использование поставляемого вооружения при нападении ВСУ на Курскую область включало танки Challenger 2. Sky News отмечает, что информация о том, как, когда и в каком количестве ВСУ развернули эти танки на территории Курской области пока неизвестна. При этом телеканал отмечает, что в атаке на Курскую область принимают участие представители 82-й отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ, на вооружении которой есть британские танки Challenger 2. В январе 2023 года Британия объявила о передаче Украине 14 боевых танков Challenger 2. Ранее сообщалось, что как минимум два из них были подбиты российскими войсками. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240815/zhitel-1966382725.html
https://ria.ru/20240815/vsu-1966372186.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867730352_41:0:2173:1599_1920x0_80_0_0_8b3159ec6fdcefb4b3646e33de954190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, украина, владимир путин, валерий герасимов, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: ВСУ могли использовать британские танки при нападении под Курском

Sky News: ВСУ, вероятно, уже использовали танки Challenger 2 в Курской области

© Фото : Crown copyright / Sgt Russ Nolan RLCВоенные на танке Challenger 2
Военные на танке Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Crown copyright / Sgt Russ Nolan RLC
Военные на танке Challenger 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины, вероятно, уже использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источник.
Ранее газета Independent со ссылкой на представителя оборонного ведомства писала, что минобороны Великобритании позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении ВСУ в Курской области, в результате которого погибли мирные жители, однако это не касается крылатых ракет Storm Shadow, которые Лондон разрешил использовать в пределах "международно признанной" территории Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
"(Источник - ред.) дал понять, что они (танки Challenger 2 - ред.) использовались во время украинского вторжения", - говорится в материале телеканала. По словам собеседника телеканала, разрешение британского минобороны на использование поставляемого вооружения при нападении ВСУ на Курскую область включало танки Challenger 2.
Sky News отмечает, что информация о том, как, когда и в каком количестве ВСУ развернули эти танки на территории Курской области пока неизвестна.
При этом телеканал отмечает, что в атаке на Курскую область принимают участие представители 82-й отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ, на вооружении которой есть британские танки Challenger 2.
В январе 2023 года Британия объявила о передаче Украине 14 боевых танков Challenger 2. Ранее сообщалось, что как минимум два из них были подбиты российскими войсками.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Житель Мартыновки рассказал, как бабушка спасла его от расстрела ВСУ
Вчера, 13:36
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Киев перебросил силы в Курскую область с горячих участков фронта, пишут СМИ
Вчера, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала