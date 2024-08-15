https://ria.ru/20240815/tanki-1966391521.html

СМИ: ВСУ могли использовать британские танки при нападении под Курском

СМИ: ВСУ могли использовать британские танки при нападении под Курском - РИА Новости, 15.08.2024

СМИ: ВСУ могли использовать британские танки при нападении под Курском

Вооруженные силы Украины, вероятно, уже использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область, сообщает британский телеканал Sky News со... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:14

2024-08-15T14:14

2024-08-15T14:14

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

владимир путин

валерий герасимов

сергей лавров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867730352_0:130:2400:1480_1920x0_80_0_0_0611c2b5ebfc65d19ad2ffdd8489d491.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины, вероятно, уже использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источник. Ранее газета Independent со ссылкой на представителя оборонного ведомства писала, что минобороны Великобритании позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении ВСУ в Курской области, в результате которого погибли мирные жители, однако это не касается крылатых ракет Storm Shadow, которые Лондон разрешил использовать в пределах "международно признанной" территории Украины. "(Источник - ред.) дал понять, что они (танки Challenger 2 - ред.) использовались во время украинского вторжения", - говорится в материале телеканала. По словам собеседника телеканала, разрешение британского минобороны на использование поставляемого вооружения при нападении ВСУ на Курскую область включало танки Challenger 2. Sky News отмечает, что информация о том, как, когда и в каком количестве ВСУ развернули эти танки на территории Курской области пока неизвестна. При этом телеканал отмечает, что в атаке на Курскую область принимают участие представители 82-й отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ, на вооружении которой есть британские танки Challenger 2. В январе 2023 года Британия объявила о передаче Украине 14 боевых танков Challenger 2. Ранее сообщалось, что как минимум два из них были подбиты российскими войсками. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240815/zhitel-1966382725.html

https://ria.ru/20240815/vsu-1966372186.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, украина, владимир путин, валерий герасимов, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато