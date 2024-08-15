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Алаудинов рассказал об изменениях в тактике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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12:37 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/taktika-1966365573.html
Алаудинов рассказал об изменениях в тактике ВСУ в Курской области
Алаудинов рассказал об изменениях в тактике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Алаудинов рассказал об изменениях в тактике ВСУ в Курской области
Украинская армия немного изменила тактику действий в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:37
2024-08-15T12:37
курская область
россия
суджанский район
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинская армия немного изменила тактику действий в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале."Сейчас он (противник. — Прим. ред.) чуть поменял тактику и начинает давить со всех щелей", — отметил он.Алаудинов подчеркнул, что это произошло из-за провала первоначального плана ВСУ, согласно которому, они должны были 11 августа "взять Курскую область почти всю".Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.В понедельник глава государства Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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курская область, россия, суджанский район, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Суджанский район, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал об изменениях в тактике ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ чуть-чуть поменяли тактику в Курской области

© Минобороны РоссииУничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет"
Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом Ланцет - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Минобороны России
Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинская армия немного изменила тактику действий в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
"Сейчас он (противник. — Прим. ред.) чуть поменял тактику и начинает давить со всех щелей", — отметил он.
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Алаудинов подчеркнул, что это произошло из-за провала первоначального плана ВСУ, согласно которому, они должны были 11 августа "взять Курскую область почти всю".
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
В понедельник глава государства Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Курская областьРоссияСуджанский районАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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