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На Западе рассказали о признании Сырского об операции в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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15:49 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/syrskiy-1966417014.html
На Западе рассказали о признании Сырского об операции в Курской области
На Западе рассказали о признании Сырского об операции в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
На Западе рассказали о признании Сырского об операции в Курской области
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский считает операцию в Курской области ошибочной, утверждает британский эксперт Александр Меркурис... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:49
2024-08-15T15:49
в мире
курская область
александр сырский
валерий залужный
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский считает операцию в Курской области ошибочной, утверждает британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что он был против этой операции, считая ее ошибочной", — указал Меркурис.Эксперт также напомнил, что подобное снятие с себя ответственности из-за провалов уже происходило тогда, когда главнокомандующем украинских сил был Валерий Залужный, который не признавал свои просчеты и обвинял других в своих провалах.Журнал Economist 9 августа писал, что карьера главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского может зависеть от исхода попытки нападения ВСУ на Курскую область.В четверг Минобороны сообщило, что российские авиация, беспилотники и артиллерия поразили украинские мобильные группы при попытке прорыва в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки в Курской области.
https://ria.ru/20240815/vsu-1966320326.html
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в мире, курская область, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины, политика
В мире, Курская область, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Политика
На Западе рассказали о признании Сырского об операции в Курской области

Меркурис: главком ВСУ Сырский посчитал операцию в Курской области ошибочной

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский считает операцию в Курской области ошибочной, утверждает британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«
"Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что он был против этой операции, считая ее ошибочной", — указал Меркурис.
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Эксперт также напомнил, что подобное снятие с себя ответственности из-за провалов уже происходило тогда, когда главнокомандующем украинских сил был Валерий Залужный, который не признавал свои просчеты и обвинял других в своих провалах.
Журнал Economist 9 августа писал, что карьера главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского может зависеть от исхода попытки нападения ВСУ на Курскую область.
В четверг Минобороны сообщило, что российские авиация, беспилотники и артиллерия поразили украинские мобильные группы при попытке прорыва в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки в Курской области.
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