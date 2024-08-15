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На Западе рассказали о признании Сырского об операции в Курской области
На Западе рассказали о признании Сырского об операции в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
На Западе рассказали о признании Сырского об операции в Курской области
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский считает операцию в Курской области ошибочной, утверждает британский эксперт Александр Меркурис... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:49
2024-08-15T15:49
2024-08-15T15:49
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валерий залужный
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский считает операцию в Курской области ошибочной, утверждает британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что он был против этой операции, считая ее ошибочной", — указал Меркурис.Эксперт также напомнил, что подобное снятие с себя ответственности из-за провалов уже происходило тогда, когда главнокомандующем украинских сил был Валерий Залужный, который не признавал свои просчеты и обвинял других в своих провалах.Журнал Economist 9 августа писал, что карьера главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского может зависеть от исхода попытки нападения ВСУ на Курскую область.В четверг Минобороны сообщило, что российские авиация, беспилотники и артиллерия поразили украинские мобильные группы при попытке прорыва в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки в Курской области.
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в мире, курская область, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины, политика
В мире, Курская область, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Политика
На Западе рассказали о признании Сырского об операции в Курской области
Меркурис: главком ВСУ Сырский посчитал операцию в Курской области ошибочной