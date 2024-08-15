https://ria.ru/20240815/sverkhderzhavy-1966475792.html

Депутат рассказал, благодаря чему Россия и Индия станут сверхдержавами

Депутат рассказал, благодаря чему Россия и Индия станут сверхдержавами - РИА Новости, 15.08.2024

Депутат рассказал, благодаря чему Россия и Индия станут сверхдержавами

Россия и Индия занимают ведущие позиции в гонке за статус сверхдержав благодаря своей опоре на традиционные ценности, заявил член нижней палаты индийского... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T19:46

2024-08-15T19:46

2024-08-15T19:46

индия

россия

москва

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия и Индия занимают ведущие позиции в гонке за статус сверхдержав благодаря своей опоре на традиционные ценности, заявил член нижней палаты индийского парламента Виджай Кумар Дубей. На церемонии открытия фестиваля "День Индии" в Москве политик отметил внимание индийских и российских руководителей к семейным ценностям и традициям. "Оба этих народа целиком сконцентрированы на этих традициях, этих ценностях, поэтому мы идем впереди других в гонке за то, чтобы стать сверхдержавами в ближайшие годы", - сказал депутат. Фестиваль "День Индии" открылся в четверг в в южном ландшафтном парке комплекса "Остров мечты". Главная тема праздника 2024 года - семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam - "весь мир - семья". Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений.

https://ria.ru/20240815/indiya-1966428250.html

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индия

россия

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индия, россия, москва