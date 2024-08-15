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Депутат рассказал, благодаря чему Россия и Индия станут сверхдержавами - РИА Новости, 15.08.2024
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19:46 15.08.2024
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Депутат рассказал, благодаря чему Россия и Индия станут сверхдержавами
Депутат рассказал, благодаря чему Россия и Индия станут сверхдержавами - РИА Новости, 15.08.2024
Депутат рассказал, благодаря чему Россия и Индия станут сверхдержавами
Россия и Индия занимают ведущие позиции в гонке за статус сверхдержав благодаря своей опоре на традиционные ценности, заявил член нижней палаты индийского... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T19:46
2024-08-15T19:46
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия и Индия занимают ведущие позиции в гонке за статус сверхдержав благодаря своей опоре на традиционные ценности, заявил член нижней палаты индийского парламента Виджай Кумар Дубей. На церемонии открытия фестиваля "День Индии" в Москве политик отметил внимание индийских и российских руководителей к семейным ценностям и традициям. "Оба этих народа целиком сконцентрированы на этих традициях, этих ценностях, поэтому мы идем впереди других в гонке за то, чтобы стать сверхдержавами в ближайшие годы", - сказал депутат. Фестиваль "День Индии" открылся в четверг в в южном ландшафтном парке комплекса "Остров мечты". Главная тема праздника 2024 года - семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam - "весь мир - семья". Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений.
https://ria.ru/20240815/indiya-1966428250.html
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индия, россия, москва
Индия, Россия, Москва
Депутат рассказал, благодаря чему Россия и Индия станут сверхдержавами

Депутат Дубей: РФ и Индия станут сверхдержавами благодаря традиционным ценностям

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия и Индия занимают ведущие позиции в гонке за статус сверхдержав благодаря своей опоре на традиционные ценности, заявил член нижней палаты индийского парламента Виджай Кумар Дубей.
На церемонии открытия фестиваля "День Индии" в Москве политик отметил внимание индийских и российских руководителей к семейным ценностям и традициям.
Советник президента России Антон Кобяков и посол Индии в РФ Винай Кумар во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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Вчера, 16:36
«
"Оба этих народа целиком сконцентрированы на этих традициях, этих ценностях, поэтому мы идем впереди других в гонке за то, чтобы стать сверхдержавами в ближайшие годы", - сказал депутат.
Фестиваль "День Индии" открылся в четверг в в южном ландшафтном парке комплекса "Остров мечты".
Главная тема праздника 2024 года - семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam - "весь мир - семья". Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений.
Участники и посетители на открытии фестиваля День Индии 2023 в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В Москве пройдет фестиваль "День Индии"
14 августа, 12:07
 
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