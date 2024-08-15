https://ria.ru/20240815/sverkhderzhavy-1966475792.html
Депутат рассказал, благодаря чему Россия и Индия станут сверхдержавами
Депутат рассказал, благодаря чему Россия и Индия станут сверхдержавами - РИА Новости, 15.08.2024
Депутат рассказал, благодаря чему Россия и Индия станут сверхдержавами
Россия и Индия занимают ведущие позиции в гонке за статус сверхдержав благодаря своей опоре на традиционные ценности, заявил член нижней палаты индийского... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T19:46
2024-08-15T19:46
2024-08-15T19:46
индия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия и Индия занимают ведущие позиции в гонке за статус сверхдержав благодаря своей опоре на традиционные ценности, заявил член нижней палаты индийского парламента Виджай Кумар Дубей. На церемонии открытия фестиваля "День Индии" в Москве политик отметил внимание индийских и российских руководителей к семейным ценностям и традициям. "Оба этих народа целиком сконцентрированы на этих традициях, этих ценностях, поэтому мы идем впереди других в гонке за то, чтобы стать сверхдержавами в ближайшие годы", - сказал депутат. Фестиваль "День Индии" открылся в четверг в в южном ландшафтном парке комплекса "Остров мечты". Главная тема праздника 2024 года - семья. Большое международное представительство на церемонии открытия напомнит каждому об известном индуистском изречении Vasudhaiva Kutumbakam - "весь мир - семья". Событие приурочено ко Дню независимости Индии и 78-летию российско-индийских дипломатических отношений.
https://ria.ru/20240815/indiya-1966428250.html
https://ria.ru/20240814/indiya-1966122535.html
индия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, москва
Депутат рассказал, благодаря чему Россия и Индия станут сверхдержавами
Депутат Дубей: РФ и Индия станут сверхдержавами благодаря традиционным ценностям