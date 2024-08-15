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В Судже работают российские подразделения, заявил Алаудинов - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/sudzha-1966354363.html
В Судже работают российские подразделения, заявил Алаудинов
В Судже работают российские подразделения, заявил Алаудинов - РИА Новости, 15.08.2024
В Судже работают российские подразделения, заявил Алаудинов
Украинские военные не контролируют полностью Суджу в Курской области, там работают подразделения российских войск, заявил командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:52
2024-08-15T11:52
специальная военная операция на украине
безопасность
суджа
курская область
россия
апты алаудинов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинские военные не контролируют полностью Суджу в Курской области, там работают подразделения российских войск, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24". "В Судже до сих пор остаются еще наши формирования, то есть враг не контролирует Суджу на все 100%", - сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20240807/vsu-1964647748.html
суджа
курская область
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безопасность, суджа, курская область, россия, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Суджа, Курская область, Россия, Апты Алаудинов
В Судже работают российские подразделения, заявил Алаудинов

Алаудинов: ВСУ не полностью контролируют Суджу в Курской области

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинские военные не контролируют полностью Суджу в Курской области, там работают подразделения российских войск, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".
"В Судже до сих пор остаются еще наши формирования, то есть враг не контролирует Суджу на все 100%", - сказал Алаудинов.
Общий план Курской атомной станции - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Алаудинов оценил возможность захвата Курской АЭС силами ВСУ
7 августа, 14:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСуджаКурская областьРоссияАпты Алаудинов
 
 
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