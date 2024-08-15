https://ria.ru/20240815/sudzha-1966354363.html

В Судже работают российские подразделения, заявил Алаудинов

В Судже работают российские подразделения, заявил Алаудинов - РИА Новости, 15.08.2024

В Судже работают российские подразделения, заявил Алаудинов

Украинские военные не контролируют полностью Суджу в Курской области, там работают подразделения российских войск, заявил командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:52

2024-08-15T11:52

2024-08-15T11:52

специальная военная операция на украине

безопасность

суджа

курская область

россия

апты алаудинов

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинские военные не контролируют полностью Суджу в Курской области, там работают подразделения российских войск, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24". "В Судже до сих пор остаются еще наши формирования, то есть враг не контролирует Суджу на все 100%", - сказал Алаудинов.

https://ria.ru/20240807/vsu-1964647748.html

суджа

курская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, суджа, курская область, россия, апты алаудинов