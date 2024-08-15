https://ria.ru/20240815/sudzha-1966354363.html
В Судже работают российские подразделения, заявил Алаудинов
В Судже работают российские подразделения, заявил Алаудинов - РИА Новости, 15.08.2024
В Судже работают российские подразделения, заявил Алаудинов
Украинские военные не контролируют полностью Суджу в Курской области, там работают подразделения российских войск, заявил командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:52
2024-08-15T11:52
2024-08-15T11:52
специальная военная операция на украине
безопасность
суджа
курская область
россия
апты алаудинов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинские военные не контролируют полностью Суджу в Курской области, там работают подразделения российских войск, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24". "В Судже до сих пор остаются еще наши формирования, то есть враг не контролирует Суджу на все 100%", - сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20240807/vsu-1964647748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, суджа, курская область, россия, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Суджа, Курская область, Россия, Апты Алаудинов
В Судже работают российские подразделения, заявил Алаудинов
Алаудинов: ВСУ не полностью контролируют Суджу в Курской области