https://ria.ru/20240815/stavropole-1966307174.html

Более 300 человек прибыли в Ставрополье из Белгородской области

Более 300 человек прибыли в Ставрополье из Белгородской области - РИА Новости, 15.08.2024

Более 300 человек прибыли в Ставрополье из Белгородской области

Более 300 человек, в том числе 280 детей, прибыли в Ставропольский край из Белгородской области, сообщил МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T07:15

2024-08-15T07:15

2024-08-15T07:15

ставропольский край

белгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 300 человек, в том числе 280 детей, прибыли в Ставропольский край из Белгородской области, сообщил МЧС России в Telegram-канале. "Из Белгородской области в Ставропольский край прибыли более 300 человек, в том числе 280 детей. Сотрудники МЧС России на железнодорожном вокзале встретили и сопроводили граждан в пункты временного размещения Невинномысска, Минеральных вод и Шпаковского муниципалитета", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники МЧС дежурят в ПВР, обеспечивает пожарную безопасность и оказывают помощь.

https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1965837432.html

ставропольский край

белгородская область

россия

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ставропольский край, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия