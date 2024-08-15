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Более 300 человек прибыли в Ставрополье из Белгородской области
Более 300 человек прибыли в Ставрополье из Белгородской области - РИА Новости, 15.08.2024
Более 300 человек прибыли в Ставрополье из Белгородской области
Более 300 человек, в том числе 280 детей, прибыли в Ставропольский край из Белгородской области, сообщил МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T07:15
2024-08-15T07:15
2024-08-15T07:15
ставропольский край
белгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 300 человек, в том числе 280 детей, прибыли в Ставропольский край из Белгородской области, сообщил МЧС России в Telegram-канале. "Из Белгородской области в Ставропольский край прибыли более 300 человек, в том числе 280 детей. Сотрудники МЧС России на железнодорожном вокзале встретили и сопроводили граждан в пункты временного размещения Невинномысска, Минеральных вод и Шпаковского муниципалитета", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники МЧС дежурят в ПВР, обеспечивает пожарную безопасность и оказывают помощь.
https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1965837432.html
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ставропольский край, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ставропольский край, Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Более 300 человек прибыли в Ставрополье из Белгородской области
МЧС: более 300 человек прибыли в Ставропольский край из Белгородской области