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Опрос показал отношение американцев к России и Палестине - РИА Новости, 15.08.2024
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02:39 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/ssha-1966293676.html
Опрос показал отношение американцев к России и Палестине
Опрос показал отношение американцев к России и Палестине - РИА Новости, 15.08.2024
Опрос показал отношение американцев к России и Палестине
Более четверти американцев полагают, что вице-президент США Камала Харрис больше симпатизирует Палестине, чем Израилю, и свыше половины считают Россию и Иран... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T02:39
2024-08-15T02:39
в мире
сша
израиль
россия
камала харрис
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более четверти американцев полагают, что вице-президент США Камала Харрис больше симпатизирует Палестине, чем Израилю, и свыше половины считают Россию и Иран врагом США, следует из результатов опроса компании YouGov, проведенного совместно с журналом Economist. Согласно опросу, 28% респондентов считают, что "симпатии Камалы Харрис на стороне" палестинцев, в то время как 13% ответили, что она поддерживает Израиль. Еще 23% полагают, что кандидат в президенты равно поддерживает обе стороны конфликта, а 36% не определились с ответом. Опрос также показал, что примерна половина американцев считают Россию и Иран врагами США. Еще 25% и 21% соответственно полагают, что эти страны настроены недружелюбно. Всего 4% опрошенных считают Россию "дружелюбно" настроенной страной, у Ирана этот показатель равен 2%. И лишь 1% американцев считают обе страны союзниками Штатов. Согласно опросу, 15% не определились, кем приходится Россия США, а около 20% респондентов не дали ответ про Иран. Опрос был проведен с 11 по 13 августа 2024 года среди 1567 совершеннолетних граждан США. Погрешность составляет примерно 3,3 процентного пункта. В конце июля израильский премьер Биньямин Нетаньяху встретился с Харрис, чтобы обсудить усилия по достижению соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве в обмен на освобождение израильских заложников. По итогам встречи Харрис публично призвала израильское руководство как можно скорее заключить сделку с палестинским движением ХАМАС и заявила о необходимости "положить конец страданиям палестинцев". В связи с этим американские СМИ и эксперты считают, что вице-президент Харрис придерживается более нейтральной позиции по Израилю, чем действующий президент США Джо Байден, который называет себя "сионистом". Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ранее отверг призыв Харрис прекратить огонь, заявив, что "прекращения войны не будет". Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240814/kharris-1966265566.html
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в мире, сша, израиль, россия, камала харрис, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Израиль, Россия, Камала Харрис, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС, Выборы президента США — 2024
Опрос показал отношение американцев к России и Палестине

YouGov: многие в США верят в симпатии Харрис к Палестине, считают Россию врагом

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более четверти американцев полагают, что вице-президент США Камала Харрис больше симпатизирует Палестине, чем Израилю, и свыше половины считают Россию и Иран врагом США, следует из результатов опроса компании YouGov, проведенного совместно с журналом Economist.
Согласно опросу, 28% респондентов считают, что "симпатии Камалы Харрис на стороне" палестинцев, в то время как 13% ответили, что она поддерживает Израиль. Еще 23% полагают, что кандидат в президенты равно поддерживает обе стороны конфликта, а 36% не определились с ответом.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Вчера, 20:16
Опрос также показал, что примерна половина американцев считают Россию и Иран врагами США. Еще 25% и 21% соответственно полагают, что эти страны настроены недружелюбно. Всего 4% опрошенных считают Россию "дружелюбно" настроенной страной, у Ирана этот показатель равен 2%. И лишь 1% американцев считают обе страны союзниками Штатов. Согласно опросу, 15% не определились, кем приходится Россия США, а около 20% респондентов не дали ответ про Иран.
Опрос был проведен с 11 по 13 августа 2024 года среди 1567 совершеннолетних граждан США. Погрешность составляет примерно 3,3 процентного пункта.
В конце июля израильский премьер Биньямин Нетаньяху встретился с Харрис, чтобы обсудить усилия по достижению соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве в обмен на освобождение израильских заложников. По итогам встречи Харрис публично призвала израильское руководство как можно скорее заключить сделку с палестинским движением ХАМАС и заявила о необходимости "положить конец страданиям палестинцев". В связи с этим американские СМИ и эксперты считают, что вице-президент Харрис придерживается более нейтральной позиции по Израилю, чем действующий президент США Джо Байден, который называет себя "сионистом". Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ранее отверг призыв Харрис прекратить огонь, заявив, что "прекращения войны не будет".
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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В миреСШАИзраильРоссияКамала ХаррисБиньямин НетаньяхуДжо БайденХАМАСВыборы президента США — 2024
 
 
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