Опрос показал отношение американцев к России и Палестине
YouGov: многие в США верят в симпатии Харрис к Палестине, считают Россию врагом
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более четверти американцев полагают, что вице-президент США Камала Харрис больше симпатизирует Палестине, чем Израилю, и свыше половины считают Россию и Иран врагом США, следует из результатов опроса компании YouGov, проведенного совместно с журналом Economist.
Согласно опросу, 28% респондентов считают, что "симпатии Камалы Харрис на стороне" палестинцев, в то время как 13% ответили, что она поддерживает Израиль. Еще 23% полагают, что кандидат в президенты равно поддерживает обе стороны конфликта, а 36% не определились с ответом.
Опрос также показал, что примерна половина американцев считают Россию и Иран врагами США. Еще 25% и 21% соответственно полагают, что эти страны настроены недружелюбно. Всего 4% опрошенных считают Россию "дружелюбно" настроенной страной, у Ирана этот показатель равен 2%. И лишь 1% американцев считают обе страны союзниками Штатов. Согласно опросу, 15% не определились, кем приходится Россия США, а около 20% респондентов не дали ответ про Иран.
Опрос был проведен с 11 по 13 августа 2024 года среди 1567 совершеннолетних граждан США. Погрешность составляет примерно 3,3 процентного пункта.
В конце июля израильский премьер Биньямин Нетаньяху встретился с Харрис, чтобы обсудить усилия по достижению соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве в обмен на освобождение израильских заложников. По итогам встречи Харрис публично призвала израильское руководство как можно скорее заключить сделку с палестинским движением ХАМАС и заявила о необходимости "положить конец страданиям палестинцев". В связи с этим американские СМИ и эксперты считают, что вице-президент Харрис придерживается более нейтральной позиции по Израилю, чем действующий президент США Джо Байден, который называет себя "сионистом". Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ранее отверг призыв Харрис прекратить огонь, заявив, что "прекращения войны не будет".
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Маск заявил, что согласен станцевать с Трампом
Вчера, 15:48