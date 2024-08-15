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Уолц заявил, что готов к дебатам с оппонентом от республиканцев
Уолц заявил, что готов к дебатам с оппонентом от республиканцев - РИА Новости, 15.08.2024
Уолц заявил, что готов к дебатам с оппонентом от республиканцев
Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц заявил в соцсети Х, что готов к дебатам со своим оппонентом от республиканцев Джей-Ди Вэнсом 1 октября. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T00:17
2024-08-15T00:17
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц заявил в соцсети Х, что готов к дебатам со своим оппонентом от республиканцев Джей-Ди Вэнсом 1 октября. "Увидимся 1 октября, Джей-Ди", - написал Уолц. Так он ответил на публикацию пресс-службы канала CBS News о том, что вещатель предлагает четыре даты для дебатов кандидатов в вице-президенты в конце сентября - начале октября. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От демократов после отказа действующего главы государства Джо Байдена от борьбы за переизбрание выдвигается вице-президент Камала Харрис.
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в мире, сша, огайо, тим уолц, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Огайо, Тим Уолц, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Уолц заявил, что готов к дебатам с оппонентом от республиканцев
Кандидат в вице-президенты США Уолц заявил, что готов к дебатам 1 октября