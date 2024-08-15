https://ria.ru/20240815/ssha-1966288338.html

Уолц заявил, что готов к дебатам с оппонентом от республиканцев

Уолц заявил, что готов к дебатам с оппонентом от республиканцев - РИА Новости, 15.08.2024

Уолц заявил, что готов к дебатам с оппонентом от республиканцев

Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц заявил в соцсети Х, что готов к дебатам со своим оппонентом от республиканцев Джей-Ди Вэнсом 1 октября. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T00:17

2024-08-15T00:17

2024-08-15T00:17

в мире

сша

огайо

тим уолц

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964454019_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_219c97adc492ff970c3e0a7d95e4612d.jpg

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от демократов Тим Уолц заявил в соцсети Х, что готов к дебатам со своим оппонентом от республиканцев Джей-Ди Вэнсом 1 октября. "Увидимся 1 октября, Джей-Ди", - написал Уолц. Так он ответил на публикацию пресс-службы канала CBS News о том, что вещатель предлагает четыре даты для дебатов кандидатов в вице-президенты в конце сентября - начале октября. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От демократов после отказа действующего главы государства Джо Байдена от борьбы за переизбрание выдвигается вице-президент Камала Харрис.

https://ria.ru/20240814/kharris-1966265566.html

https://ria.ru/20240813/harris-1965881101.html

сша

огайо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, огайо, тим уолц, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024