https://ria.ru/20240815/sredizemnomore-1966311131.html
Россия выступила против милитаризации Восточного Средиземноморья
Россия выступила против милитаризации Восточного Средиземноморья - РИА Новости, 15.08.2024
Россия выступила против милитаризации Восточного Средиземноморья
В Москве считают, что готовность Турции при необходимости создать военную базу на Северном Кипре грозит ростом конфликтного потенциала в регионе, Россия... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T08:22
2024-08-15T08:22
2024-08-15T08:50
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Москве считают, что готовность Турции при необходимости создать военную базу на Северном Кипре грозит ростом конфликтного потенциала в регионе, Россия выступает против милитаризации Восточного Средиземноморья, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. "Самым внимательным образом следим за развитием событий в Восточном Средиземноморье – это важный регион, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности. Выступаем против его милитаризации и любых действий, чреватых ростом конфликтного потенциала", - сказал Пилипсон. По его словам, в Москве исходят из "необходимости всеобъемлющего, жизнеспособного и справедливого решения кипрской проблемы в согласованных международно-правовых рамках, установленных резолюциями СБ ООН, с обязательным учетом справедливых интересов и озабоченностей обеих общин". Он добавил, что Россия стремится содействовать поиску сбалансированных развязок кипрской проблемы. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара при необходимости построит военно-морские базы и морские сооружения на непризнанном северном Кипре. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
https://ria.ru/20240815/rossija-1966299150.html
https://ria.ru/20240713/kipr-1959413116.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кипр, россия, турция, юрий пилипсон, реджеп тайип эрдоган, оон
В мире, Кипр, Россия, Турция, Юрий Пилипсон, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН
Россия выступила против милитаризации Восточного Средиземноморья
МИД прокомментировал готовность Турции создать военную базу на Северном Кипре
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Москве считают, что готовность Турции при необходимости создать военную базу на Северном Кипре грозит ростом конфликтного потенциала в регионе, Россия выступает против милитаризации Восточного Средиземноморья, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"Самым внимательным образом следим за развитием событий в Восточном Средиземноморье – это важный регион, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности. Выступаем против его милитаризации и любых действий, чреватых ростом конфликтного потенциала", - сказал Пилипсон.
По его словам, в Москве исходят из "необходимости всеобъемлющего, жизнеспособного и справедливого решения кипрской проблемы в согласованных международно-правовых рамках, установленных резолюциями СБ ООН
, с обязательным учетом справедливых интересов и озабоченностей обеих общин". Он добавил, что Россия стремится содействовать поиску сбалансированных развязок кипрской проблемы.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
заявил, что Анкара
при необходимости построит военно-морские базы и морские сооружения на непризнанном северном Кипре
.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции
. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.