Рейтинг@Mail.ru
Россия выступила против милитаризации Восточного Средиземноморья - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 15.08.2024 (обновлено: 08:50 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/sredizemnomore-1966311131.html
Россия выступила против милитаризации Восточного Средиземноморья
Россия выступила против милитаризации Восточного Средиземноморья - РИА Новости, 15.08.2024
Россия выступила против милитаризации Восточного Средиземноморья
В Москве считают, что готовность Турции при необходимости создать военную базу на Северном Кипре грозит ростом конфликтного потенциала в регионе, Россия... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T08:22
2024-08-15T08:50
в мире
кипр
россия
турция
юрий пилипсон
реджеп тайип эрдоган
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Москве считают, что готовность Турции при необходимости создать военную базу на Северном Кипре грозит ростом конфликтного потенциала в регионе, Россия выступает против милитаризации Восточного Средиземноморья, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. "Самым внимательным образом следим за развитием событий в Восточном Средиземноморье – это важный регион, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности. Выступаем против его милитаризации и любых действий, чреватых ростом конфликтного потенциала", - сказал Пилипсон. По его словам, в Москве исходят из "необходимости всеобъемлющего, жизнеспособного и справедливого решения кипрской проблемы в согласованных международно-правовых рамках, установленных резолюциями СБ ООН, с обязательным учетом справедливых интересов и озабоченностей обеих общин". Он добавил, что Россия стремится содействовать поиску сбалансированных развязок кипрской проблемы. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара при необходимости построит военно-морские базы и морские сооружения на непризнанном северном Кипре. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
https://ria.ru/20240815/rossija-1966299150.html
https://ria.ru/20240713/kipr-1959413116.html
кипр
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кипр, россия, турция, юрий пилипсон, реджеп тайип эрдоган, оон
В мире, Кипр, Россия, Турция, Юрий Пилипсон, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН
Россия выступила против милитаризации Восточного Средиземноморья

МИД прокомментировал готовность Турции создать военную базу на Северном Кипре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Москве считают, что готовность Турции при необходимости создать военную базу на Северном Кипре грозит ростом конфликтного потенциала в регионе, Россия выступает против милитаризации Восточного Средиземноморья, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"Самым внимательным образом следим за развитием событий в Восточном Средиземноморье – это важный регион, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности. Выступаем против его милитаризации и любых действий, чреватых ростом конфликтного потенциала", - сказал Пилипсон.
Аэропорт Эрджан - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Россия не запустит прямое авиасообщение с Северным Кипром, заявили в МИД
04:29
По его словам, в Москве исходят из "необходимости всеобъемлющего, жизнеспособного и справедливого решения кипрской проблемы в согласованных международно-правовых рамках, установленных резолюциями СБ ООН, с обязательным учетом справедливых интересов и озабоченностей обеих общин". Он добавил, что Россия стремится содействовать поиску сбалансированных развязок кипрской проблемы.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара при необходимости построит военно-морские базы и морские сооружения на непризнанном северном Кипре.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
Вертолет HH-60M Black Hawk ВВС США - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Великобритания подтвердила использование базы на Кипре самолетами ВВС США
13 июля, 12:37
 
В миреКипрРоссияТурцияЮрий ПилипсонРеджеп Тайип ЭрдоганООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала