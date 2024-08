https://ria.ru/20240815/sputnik-1966415316.html

Первый официальный партнер Sputnik в Бангладеш

Первый официальный партнер Sputnik в Бангладеш - РИА Новости, 15.08.2024

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и газета The Daily Messenger договорились об интенсификации обмена контентом на английском языке. Свои подписи под соглашением о сотрудничестве на онлайн-церемонии поставили директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и генеральный директор газеты The Daily Messenger Энамюль Хак Моне.По итогам подписания Василий Пушков прокомментировал: "Нужно сказать, что сегодня – исторический день дня Sputnik, несмотря на то что агентство уже давно работает с разными медиа Бангладеш, The Daily Messenger стал первым официальным партнером нашего агентства. Особенно приятно, что подписание документа стало результатом долгой совместной работы, ведь господин Хак Моне приезжал к нам в прошлом году на очную сессию проекта SputnikPro МИР, и мы наглядно можем, как развиваются наши отношения с The Daily Messenger".Энамюль Хак Моне добавил: "Бангладеш и Россию связывают очень тесные и дружеские отношения с момента появления нашей страны на карте мира. Мы подписали этот Меморандум о взаимопонимании, чтобы закрепить эти хорошие отношения и продолжить их развитие на очень высоком уровне. Документ - хорошая возможность для обмена новостями с агентством Sputnik и общения с российской аудиторией. У России и Бангладеш прекрасные отношения в любых двусторонних вопросах, и мы используем это сотрудничество на благо двух стран".

