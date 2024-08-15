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Первый официальный партнер Sputnik в Бангладеш - РИА Новости, 15.08.2024
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15:47 15.08.2024 (обновлено: 15:57 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/sputnik-1966415316.html
Первый официальный партнер Sputnik в Бангладеш
Первый официальный партнер Sputnik в Бангладеш - РИА Новости, 15.08.2024
Первый официальный партнер Sputnik в Бангладеш
Международное информационное агентство и радио Sputnik и газета The Daily Messenger договорились об интенсификации обмена контентом на английском языке. Свои... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:47
2024-08-15T15:57
россия
бангладеш
sputnik
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и газета The Daily Messenger договорились об интенсификации обмена контентом на английском языке. Свои подписи под соглашением о сотрудничестве на онлайн-церемонии поставили директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и генеральный директор газеты The Daily Messenger Энамюль Хак Моне.По итогам подписания Василий Пушков прокомментировал: "Нужно сказать, что сегодня – исторический день дня Sputnik, несмотря на то что агентство уже давно работает с разными медиа Бангладеш, The Daily Messenger стал первым официальным партнером нашего агентства. Особенно приятно, что подписание документа стало результатом долгой совместной работы, ведь господин Хак Моне приезжал к нам в прошлом году на очную сессию проекта SputnikPro МИР, и мы наглядно можем, как развиваются наши отношения с The Daily Messenger".Энамюль Хак Моне добавил: "Бангладеш и Россию связывают очень тесные и дружеские отношения с момента появления нашей страны на карте мира. Мы подписали этот Меморандум о взаимопонимании, чтобы закрепить эти хорошие отношения и продолжить их развитие на очень высоком уровне. Документ - хорошая возможность для обмена новостями с агентством Sputnik и общения с российской аудиторией. У России и Бангладеш прекрасные отношения в любых двусторонних вопросах, и мы используем это сотрудничество на благо двух стран".
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россия, бангладеш, sputnik
Россия, Бангладеш, Sputnik

Первый официальный партнер Sputnik в Бангладеш

© РИА Новости / Мария ДевахинаПервый официальный партнер Sputnik в Бангладеш
Первый официальный партнер Sputnik в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Первый официальный партнер Sputnik в Бангладеш
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и газета The Daily Messenger договорились об интенсификации обмена контентом на английском языке. Свои подписи под соглашением о сотрудничестве на онлайн-церемонии поставили директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и генеральный директор газеты The Daily Messenger Энамюль Хак Моне.
По итогам подписания Василий Пушков прокомментировал: "Нужно сказать, что сегодня – исторический день дня Sputnik, несмотря на то что агентство уже давно работает с разными медиа Бангладеш, The Daily Messenger стал первым официальным партнером нашего агентства. Особенно приятно, что подписание документа стало результатом долгой совместной работы, ведь господин Хак Моне приезжал к нам в прошлом году на очную сессию проекта SputnikPro МИР, и мы наглядно можем, как развиваются наши отношения с The Daily Messenger".
Энамюль Хак Моне добавил: "Бангладеш и Россию связывают очень тесные и дружеские отношения с момента появления нашей страны на карте мира. Мы подписали этот Меморандум о взаимопонимании, чтобы закрепить эти хорошие отношения и продолжить их развитие на очень высоком уровне. Документ - хорошая возможность для обмена новостями с агентством Sputnik и общения с российской аудиторией. У России и Бангладеш прекрасные отношения в любых двусторонних вопросах, и мы используем это сотрудничество на благо двух стран".
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