https://ria.ru/20240815/sputnik-1966415316.html
Первый официальный партнер Sputnik в Бангладеш
Первый официальный партнер Sputnik в Бангладеш - РИА Новости, 15.08.2024
Первый официальный партнер Sputnik в Бангладеш
Международное информационное агентство и радио Sputnik и газета The Daily Messenger договорились об интенсификации обмена контентом на английском языке. Свои... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:47
2024-08-15T15:47
2024-08-15T15:57
россия
бангладеш
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966415195_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_899d9343ad95cb7216d8c745ce40fe4b.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и газета The Daily Messenger договорились об интенсификации обмена контентом на английском языке. Свои подписи под соглашением о сотрудничестве на онлайн-церемонии поставили директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и генеральный директор газеты The Daily Messenger Энамюль Хак Моне.По итогам подписания Василий Пушков прокомментировал: "Нужно сказать, что сегодня – исторический день дня Sputnik, несмотря на то что агентство уже давно работает с разными медиа Бангладеш, The Daily Messenger стал первым официальным партнером нашего агентства. Особенно приятно, что подписание документа стало результатом долгой совместной работы, ведь господин Хак Моне приезжал к нам в прошлом году на очную сессию проекта SputnikPro МИР, и мы наглядно можем, как развиваются наши отношения с The Daily Messenger".Энамюль Хак Моне добавил: "Бангладеш и Россию связывают очень тесные и дружеские отношения с момента появления нашей страны на карте мира. Мы подписали этот Меморандум о взаимопонимании, чтобы закрепить эти хорошие отношения и продолжить их развитие на очень высоком уровне. Документ - хорошая возможность для обмена новостями с агентством Sputnik и общения с российской аудиторией. У России и Бангладеш прекрасные отношения в любых двусторонних вопросах, и мы используем это сотрудничество на благо двух стран".
https://ria.ru/20240708/sotrudnichestvo-1958273081.html
россия
бангладеш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966415195_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_18cff4e4e856a0a40aaaa1816218b365.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бангладеш, sputnik
Россия, Бангладеш, Sputnik
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и газета The Daily Messenger договорились об интенсификации обмена контентом на английском языке. Свои подписи под соглашением о сотрудничестве на онлайн-церемонии поставили директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и генеральный директор газеты The Daily Messenger Энамюль Хак Моне.
По итогам подписания Василий Пушков прокомментировал: "Нужно сказать, что сегодня – исторический день дня Sputnik, несмотря на то что агентство уже давно работает с разными медиа Бангладеш, The Daily Messenger стал первым официальным партнером нашего агентства. Особенно приятно, что подписание документа стало результатом долгой совместной работы, ведь господин Хак Моне приезжал к нам в прошлом году на очную сессию проекта SputnikPro МИР, и мы наглядно можем, как развиваются наши отношения с The Daily Messenger".
Энамюль Хак Моне добавил: "Бангладеш и Россию
связывают очень тесные и дружеские отношения с момента появления нашей страны на карте мира. Мы подписали этот Меморандум о взаимопонимании, чтобы закрепить эти хорошие отношения и продолжить их развитие на очень высоком уровне. Документ - хорошая возможность для обмена новостями с агентством Sputnik и общения с российской аудиторией. У России и Бангладеш прекрасные отношения в любых двусторонних вопросах, и мы используем это сотрудничество на благо двух стран".