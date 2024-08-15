https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966457313.html

Спецоперация, 15 августа: ВС России взяли под контроль Ивановку в ДНР

Спецоперация, 15 августа: ВС России взяли под контроль Ивановку в ДНР - РИА Новости, 15.08.2024

Спецоперация, 15 августа: ВС России взяли под контроль Ивановку в ДНР

Российские войска взяли под контроль Ивановку в ДНР, восстановили контроль над Крупцом в Курской области, в Белгородской области введен режим ЧС федерального... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:51

2024-08-15T18:51

2024-08-15T18:51

специальная военная операция на украине

курская область

россия

белгородская область

валерий залужный

владимир зеленский

андрей белоусов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Ивановку в ДНР, восстановили контроль над Крупцом в Курской области, в Белгородской области введен режим ЧС федерального характера. ВС России взяли под контроль Ивановку в ДНР Российские военные из группировки "Центр" освободили населенный пункт Ивановка в ДНР, сообщило Минобороны. Потери украинских войск за сутки составили до 1845 человек, БМП Bradley, бронеавтомобиль MaxxPro. Ударами российских военных были поражены склад ракетного вооружения, место хранения безэкипажных катеров и стоянка топливозаправщиков. Средства противовоздушной обороны сбили три управляемые авиационные бомбы JDAM и Hammer, 12 реактивных снарядов HIMARS, 35 беспилотных летательных аппаратов. ВС России восстановили контроль над Крупцом в Курской области Российские военные восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области, сообщило Минобороны. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 340 человек и 19 единиц бронетехники. Западнее Русской Конопельки сорваны очередные атаки противника, ударом "Искандера" в районе населенного пункта Лубны в Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков. В Белгородской области ввели ЧС федерального характера Обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщили в пресс-службе МЧС России. Отмечается, что 15 августа состоялось внеочередное заседание правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, на повестке обсуждения стояла обстановка, сложившаяся в Белгородской области. "В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - приводит ведомство слова главы МЧС России Александра Куренкова. Глава ведомства заявил о недопустимости фактов необоснованного повышения цен на продукты и товары первой необходимости, поручив ФАС принять активное участие в этой работе. "Вопросы жизнеобеспечения пострадавшего населения прошу держать на постоянном контроле", - обратился Куренков к членам правкомиссии. ПВО сбила два беспилотника над Белгородской областью Российские средства ПВО ночью уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. Около 07:15 мск над регионом был сбит еще один украинский дрон, около 11:45 мск – еще два. В Шебекино пострадали четыре человека после атаки дрона ВСУ Город Шебекино подвергся атаке дронов ВСУ, пострадали 4 мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, у женщины —закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины — минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины. Отмечается, что пострадавшие бригадами скорых доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Ещё двоих пострадавших с различными осколочными ранениями скорые везут в областную клиническую больницу. Также, по его словам, еще четыре мирных жителя ранены при атаке украинского дрона на административное здание в селе Дунайка Грайворонского округа. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету над Льговом Курской области, два человека получили ранения, позже местные власти сообщили, что количество пострадавших возросло до четырех. Мартыновка в Курской области защищена от ВСУ Населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ, идет зачистка и других населенных пунктов в Суджанском районе региона, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, украинские войска продолжают снимать резервы с других направлений, чтобы направить в Курскую область. Также он сообщил, что ВСУ не контролируют полностью Суджу в Курской области, там работают подразделения российских войск. СМИ сообщили, что Залужный, взорвав "Северные потоки", ослушался ЗеленскогоАмериканское издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники утверждает, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на "Северных потоках", с чем тот согласился, однако украинский генерал, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ослушался его приказа. Как утверждается в материале газеты, план по подрыву "Северных потоков" изначально был одобрен Зеленским в течение нескольких дней, а все распоряжения касательно операции отдавались в устной форме, дабы не оставлять каких-либо свидетельств. Издание обратилось за комментариями к четырем высокопоставленным представителям силовых структур Украины, которые, как отмечается в статье, "либо принимали участие в подрыве "Северных потоков", либо имели непосредственный доступ к информации об этой операции". Все опрошенные, как утверждается, подтвердили, что на момент совершения диверсии Киев рассматривал газопроводы как "законные цели" для своих атак. Позже Залужный отверг свою причастность к подрыву "Северного потока" и "Северного потока 2", сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Он заявил, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией". Белоусов проводит совещания по безопасности приграничных регионов Министр обороны РФ Андрей Белоусов проводит серию совещаний по обеспечению безопасности приграничных регионов в Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщило Минобороны. На встрече в четверг обсуждался конкретный план по дополнительным мерам безопасности в Белгородской области. Белоусов отметил, что контролировать выполнение будет лично. В совещании приняли участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заместители Министра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга и Алексей Криворучко, представители Администрации президента Российской Федерации. В Киеве признали, что обсуждали планы атаки на Курскую область с Западом Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киев обсуждал планирующуюся атаку украинских сил на Курскую область с западными партнерами, несмотря на то, что многие из них официально заявляли об обратном. Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель во вторник отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ, а также заявлению председателя НАК и директора ФСБ России Александра Бортникова о том, что Киев совершил террористическую атаку в Курской области при поддержке Запада. В среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не участвовали в планировании или подготовке атаки ВСУ в Курской области. Официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер ранее заявлял, что атаки ВСУ в Курской области, в том числе применение ими немецкого оружия там, держатся Киевом в тайне и не согласовываются с Берлином. Подоляк в интервью британской газете Independent опроверг заявления ключевых западных партнеров Украины, включая США и Британию, о том, что они не были проинформированы заранее по поводу атаки. "Есть определенные вещи, которые необходимо сделать с элементом неожиданности, и которые должны произойти на местном уровне. Но обсуждения между партнерами были, просто не на публичном уровне", - заявил Подоляк. ООН запросила доступ в Белгородскую и Брянскую областиУправление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у российских властей доступ в Курскую, Белгородскую и Брянскую области, пострадавшие от атак ВСУ, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел. "Я могу подтвердить, что Управление ООН по правам человека направило запрос российским властям с просьбой облегчить доступ Управления в районы Российской Федерации, пострадавшие от военных действий, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области, в соответствии с нашим мандатом по мониторингу и оценке соблюдения прав человека", - сказала она. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область не является перфомансом.

https://ria.ru/20240814/tramp-1966013042.html

https://ria.ru/20240815/tseli-1966333572.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20240815/vsu-1966339247.html

https://ria.ru/20240815/proryv-1966392610.html

курская область

россия

белгородская область

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Попытка ВСУ атаковать машину "Народного Фронта" в ЛНР при помощи дрона ВСУ попытались при помощи дрона атаковать машину "Народного Фронта" в ЛНР. Волонтерам удалось укрыться в лесу, никто не пострадал, а гуманитарная помощь была доставлена. Видео РИА Новости предоставили в "Народном фронте". 2024-08-15T18:51 true PT0M57S

Взятые в плен в Курской области украинские военные Минобороны России опубликовало видео с взятыми в плен в Курской области украинскими военными из 82-й и 154-й бригад 2024-08-15T18:51 true PT2M39S

Кадры поражения HIMARS в Сумской области Кадры поражения HIMARS в Сумской области 2024-08-15T18:51 true PT1M16S

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курская область, россия, белгородская область, валерий залужный, владимир зеленский, андрей белоусов, вооруженные силы украины, оон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северный поток, северный поток — 2