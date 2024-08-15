https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966393218.html

Российская авиация нанесла удары по складам ВСУ в Сумской области

Российская авиация нанесла удары по складам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 15.08.2024

Российская авиация нанесла удары по складам ВСУ в Сумской области

Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам ВСУ и складам боеприпасов в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки в Сумской области,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:21

2024-08-15T14:21

2024-08-15T14:23

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сумская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам ВСУ и складам боеприпасов в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки в Сумской области, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

сумская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины