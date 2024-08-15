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Российская авиация нанесла удары по складам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 15.08.2024 (обновлено: 14:23 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966393218.html
Российская авиация нанесла удары по складам ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по складам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 15.08.2024
Российская авиация нанесла удары по складам ВСУ в Сумской области
Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам ВСУ и складам боеприпасов в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки в Сумской области,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:21
2024-08-15T14:23
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам ВСУ и складам боеприпасов в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки в Сумской области, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Российская авиация нанесла удары по складам ВСУ в Сумской области

Минобороны: авиация РФ нанесла удары по резервам и складам ВСУ в Сумской области

© Минобороны РоссииРоссийские штурмовики наносят удары по подразделениям ВСУ
Российские штурмовики наносят удары по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Минобороны России
Российские штурмовики наносят удары по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам ВСУ и складам боеприпасов в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки в Сумской области, сообщило в четверг Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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