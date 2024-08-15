Российская авиация нанесла удары по складам ВСУ в Сумской области
Минобороны: авиация РФ нанесла удары по резервам и складам ВСУ в Сумской области
© Минобороны РоссииРоссийские штурмовики наносят удары по подразделениям ВСУ
© Минобороны России
Российские штурмовики наносят удары по подразделениям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам ВСУ и складам боеприпасов в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки в Сумской области, сообщило в четверг Минобороны РФ.
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"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
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