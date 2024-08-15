https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966381602.html

Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение

Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение - РИА Новости, 15.08.2024

Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение

Украинские подразделения потеряли до 105 военнослужащих и 155-мм гаубицу М198 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T13:30

2024-08-15T13:30

2024-08-15T13:30

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

сша

россия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964560976_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_eaf9571b4485eb0e9ef35fd38230c979.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 105 военнослужащих и 155-мм гаубицу М198 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 78-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Пречистовка Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 125-й бригады теробороны", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что украинские войска потеряли до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США.

https://ria.ru/20240815/vsu-1966363722.html

сша

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины, сша, россия, донецкая народная республика