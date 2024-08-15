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Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение - РИА Новости, 15.08.2024
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение
Украинские подразделения потеряли до 105 военнослужащих и 155-мм гаубицу М198 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:30
2024-08-15T13:30
2024-08-15T13:30
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 105 военнослужащих и 155-мм гаубицу М198 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 78-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Пречистовка Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 125-й бригады теробороны", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что украинские войска потеряли до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, сша, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, США, Россия, Донецкая Народная Республика
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение
Минобороны: ВСУ потеряли до 105 военных в зоне ответственности "Востока"