https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966300555.html

Группировка "Днепр" уничтожила плавсредства ВСУ на Каховском направлении

Группировка "Днепр" уничтожила плавсредства ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости, 15.08.2024

Группировка "Днепр" уничтожила плавсредства ВСУ на Каховском направлении

Группировка "Днепр" не допустила перегруппировки ВСУ на каховском направлении и уничтожила плавсредства противника, пытавшегося высадиться на левом берегу... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T05:04

2024-08-15T05:04

2024-08-15T05:04

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Группировка "Днепр" не допустила перегруппировки ВСУ на каховском направлении и уничтожила плавсредства противника, пытавшегося высадиться на левом берегу Днепра, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. По его словам, подразделения группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки выполняли боевые задачи на каховском направлении, в частности обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. "Огнём артиллерии не допускали перегруппировки войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты", - сказал Кодрян. Он добавил, что с помощью ударных беспилотников были выведены из строя 11 единиц специальной автомобильной техники ВСУ.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия