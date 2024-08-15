https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966300555.html
Группировка "Днепр" уничтожила плавсредства ВСУ на Каховском направлении
Группировка "Днепр" уничтожила плавсредства ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости, 15.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила плавсредства ВСУ на Каховском направлении
Группировка "Днепр" не допустила перегруппировки ВСУ на каховском направлении и уничтожила плавсредства противника, пытавшегося высадиться на левом берегу... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T05:04
2024-08-15T05:04
2024-08-15T05:04
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Группировка "Днепр" не допустила перегруппировки ВСУ на каховском направлении и уничтожила плавсредства противника, пытавшегося высадиться на левом берегу Днепра, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. По его словам, подразделения группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки выполняли боевые задачи на каховском направлении, в частности обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. "Огнём артиллерии не допускали перегруппировки войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты", - сказал Кодрян. Он добавил, что с помощью ударных беспилотников были выведены из строя 11 единиц специальной автомобильной техники ВСУ.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html
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Группировка "Днепр" уничтожила плавсредства ВСУ на Каховском направлении
Группировка "Днепр" не допустила перегруппировки ВСУ на Каховском направлении
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Группировка "Днепр" не допустила перегруппировки ВСУ на каховском направлении и уничтожила плавсредства противника, пытавшегося высадиться на левом берегу Днепра, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
По его словам, подразделения группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки выполняли боевые задачи на каховском направлении, в частности обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр.
"Огнём артиллерии не допускали перегруппировки войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты", - сказал Кодрян.
Он добавил, что с помощью ударных беспилотников были выведены из строя 11 единиц специальной автомобильной техники ВСУ.