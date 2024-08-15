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Группировка "Днепр" уничтожила плавсредства ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости, 15.08.2024
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05:04 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966300555.html
Группировка "Днепр" уничтожила плавсредства ВСУ на Каховском направлении
Группировка "Днепр" уничтожила плавсредства ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости, 15.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила плавсредства ВСУ на Каховском направлении
Группировка "Днепр" не допустила перегруппировки ВСУ на каховском направлении и уничтожила плавсредства противника, пытавшегося высадиться на левом берегу... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T05:04
2024-08-15T05:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Группировка "Днепр" не допустила перегруппировки ВСУ на каховском направлении и уничтожила плавсредства противника, пытавшегося высадиться на левом берегу Днепра, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. По его словам, подразделения группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки выполняли боевые задачи на каховском направлении, в частности обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. "Огнём артиллерии не допускали перегруппировки войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты", - сказал Кодрян. Он добавил, что с помощью ударных беспилотников были выведены из строя 11 единиц специальной автомобильной техники ВСУ.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966278493.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Группировка "Днепр" уничтожила плавсредства ВСУ на Каховском направлении

Группировка "Днепр" не допустила перегруппировки ВСУ на Каховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы Д-30
Боевая работа гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа гаубицы Д-30. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Группировка "Днепр" не допустила перегруппировки ВСУ на каховском направлении и уничтожила плавсредства противника, пытавшегося высадиться на левом берегу Днепра, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
По его словам, подразделения группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки выполняли боевые задачи на каховском направлении, в частности обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр.
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"Огнём артиллерии не допускали перегруппировки войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты", - сказал Кодрян.
Он добавил, что с помощью ударных беспилотников были выведены из строя 11 единиц специальной автомобильной техники ВСУ.
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