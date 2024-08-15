https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966127655.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.08.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.08.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:36

2024-08-15T16:36

2024-08-15T16:36

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 15 августа 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отбили девять контратак ВСУ на Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 152 района скопления живой силы и техники противника, пять складов боеприпасов и хранилище топлива. Средства ПВО сбили три авиабомбы JDAM и Hammer, 12 снарядов РСЗО HIMARS и 35 беспилотников.Параллельно военные продолжили отражать попытку вторжения противника на территорию Курской области. Подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы сорвали несколько атак соединений ВСУ. Противник потерял до 340 военнослужащих, 19 единиц бронетехники, восемь автомобилей, пять гаубиц, установку реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 638 самолетов, 279 вертолетов, 30005 беспилотников, 569 зенитных ракетных комплексов, 1400 реактивных систем залпового огня, 17064 танка и другие бронемашины, 13247 орудий полевой артиллерии и 24738 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, херсонская область , инфографика