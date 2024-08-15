https://ria.ru/20240815/sovetnik-1966378055.html
В Сирии умер советник ВКС КСИР Ирана
В Сирии умер советник ВКС КСИР Ирана - РИА Новости, 15.08.2024
В Сирии умер советник ВКС КСИР Ирана
Иранский военный советник Военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Сирии Ахмад Реза Афшари скончался в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:15
2024-08-15T13:15
2024-08-15T13:31
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ТЕГЕРАН, 15 авг – РИА Новости. Иранский военный советник Военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Сирии Ахмад Реза Афшари скончался в четверг от ранений, полученных в ходе воздушной атаки коалиционных сил, передает агентство ISNA."Полковник Ахмад Реза Афшари, служащий ВКС КСИР, в первой половине месяца мордад (22 июля - 6 августа - ред.) получивший ранения в ходе воздушной атаки... сил коалиции на Сирию и доставленный в Иран для прохождения лечения, сегодня скончался от полученных ранений", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, иран, воздушно-космические силы россии
В мире, Сирия, Иран, Воздушно-космические силы России
В Сирии умер советник ВКС КСИР Ирана
Советник ВКС КСИР Ирана умер Сирии от ран в результате удара сил коалиции