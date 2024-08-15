https://ria.ru/20240815/sovet-1966456560.html

Совет по безопасности приграничья будет собираться не реже раза в неделю

Совет по безопасности приграничья будет собираться не реже раза в неделю - РИА Новости, 15.08.2024

Совет по безопасности приграничья будет собираться не реже раза в неделю

Координационный совет по безопасности приграничья, созданный в России, будет собираться не реже одного раза в неделю, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T18:50

2024-08-15T18:50

2024-08-15T19:05

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_471:0:2851:1338_1920x0_80_0_0_ca104eae7cd12e7cda1719b74b6a756c.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Координационный совет по безопасности приграничья, созданный в России, будет собираться не реже одного раза в неделю, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Координационный совет будет собираться не реже одного раза в неделю", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240815/bezopasnost-1966399391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф)