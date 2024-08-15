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Совет по безопасности приграничья будет собираться не реже раза в неделю - РИА Новости, 15.08.2024
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18:50 15.08.2024 (обновлено: 19:05 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/sovet-1966456560.html
Совет по безопасности приграничья будет собираться не реже раза в неделю
Совет по безопасности приграничья будет собираться не реже раза в неделю - РИА Новости, 15.08.2024
Совет по безопасности приграничья будет собираться не реже раза в неделю
Координационный совет по безопасности приграничья, созданный в России, будет собираться не реже одного раза в неделю, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:50
2024-08-15T19:05
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Координационный совет по безопасности приграничья, созданный в России, будет собираться не реже одного раза в неделю, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Координационный совет будет собираться не реже одного раза в неделю", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240815/bezopasnost-1966399391.html
россия
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Совет по безопасности приграничья будет собираться не реже раза в неделю

Координационный совет по безопасности приграничья будет собираться раз в неделю

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Координационный совет по безопасности приграничья, созданный в России, будет собираться не реже одного раза в неделю, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
«
"Координационный совет будет собираться не реже одного раза в неделю", - говорится в сообщении.
Белоусов на совещании по обеспечению безопасности приграничных регионов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Белоусов провел совещание по безопасности на приграничных территориях
Вчера, 14:46
 
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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