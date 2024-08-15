https://ria.ru/20240815/sovet-1966456560.html
Совет по безопасности приграничья будет собираться не реже раза в неделю
Совет по безопасности приграничья будет собираться не реже раза в неделю - РИА Новости, 15.08.2024
Совет по безопасности приграничья будет собираться не реже раза в неделю
Координационный совет по безопасности приграничья, созданный в России, будет собираться не реже одного раза в неделю, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T18:50
2024-08-15T18:50
2024-08-15T19:05
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Координационный совет по безопасности приграничья, созданный в России, будет собираться не реже одного раза в неделю, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Координационный совет будет собираться не реже одного раза в неделю", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240815/bezopasnost-1966399391.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Совет по безопасности приграничья будет собираться не реже раза в неделю
Координационный совет по безопасности приграничья будет собираться раз в неделю