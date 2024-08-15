Львова-Белова рассказала о психологическом состоянии курских семей
Львова-Белова: психологическое состояние семей с детьми под Курском тяжелое
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Психологическое состояние семей с детьми в Курской области сейчас очень тяжелое, важно объединить усилия для помощи им, подключить к работе психологов, кризисных психологов, психотерапевтов, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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"Для нас сейчас самое главное – это объединение усилий… Мы видим, что сейчас много здесь общественных деятелей и государственных чиновников, которые приезжают для того, чтобы внести свою лепту и поддержать эти семьи. Потому что видим, что психологическое состояние очень тяжелое… Дети тоже с серьезными травмами психологическими: плачут по ночам, не отпускают родителей, ходят, за них держатся. Поэтому, конечно, сейчас должна быть работа и психологов, кризисных психологов, психотерапевтов для того, чтобы мы смогли справиться с этим, и у детей не осталось дальнейших никаких травм", - сказала Львова-Белова журналистам.
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