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Львова-Белова рассказала о психологическом состоянии курских семей - РИА Новости, 15.08.2024
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19:24 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/sostoyanie-1966471999.html
Львова-Белова рассказала о психологическом состоянии курских семей
Львова-Белова рассказала о психологическом состоянии курских семей - РИА Новости, 15.08.2024
Львова-Белова рассказала о психологическом состоянии курских семей
Психологическое состояние семей с детьми в Курской области сейчас очень тяжелое, важно объединить усилия для помощи им, подключить к работе психологов,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T19:24
2024-08-15T19:24
общество
курская область
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Психологическое состояние семей с детьми в Курской области сейчас очень тяжелое, важно объединить усилия для помощи им, подключить к работе психологов, кризисных психологов, психотерапевтов, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Для нас сейчас самое главное – это объединение усилий… Мы видим, что сейчас много здесь общественных деятелей и государственных чиновников, которые приезжают для того, чтобы внести свою лепту и поддержать эти семьи. Потому что видим, что психологическое состояние очень тяжелое… Дети тоже с серьезными травмами психологическими: плачут по ночам, не отпускают родителей, ходят, за них держатся. Поэтому, конечно, сейчас должна быть работа и психологов, кризисных психологов, психотерапевтов для того, чтобы мы смогли справиться с этим, и у детей не осталось дальнейших никаких травм", - сказала Львова-Белова журналистам.
https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html
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общество, курская область, россия, мария львова-белова
Общество, Курская область, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала о психологическом состоянии курских семей

Львова-Белова: психологическое состояние семей с детьми под Курском тяжелое

© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Психологическое состояние семей с детьми в Курской области сейчас очень тяжелое, важно объединить усилия для помощи им, подключить к работе психологов, кризисных психологов, психотерапевтов, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«
"Для нас сейчас самое главное – это объединение усилий… Мы видим, что сейчас много здесь общественных деятелей и государственных чиновников, которые приезжают для того, чтобы внести свою лепту и поддержать эти семьи. Потому что видим, что психологическое состояние очень тяжелое… Дети тоже с серьезными травмами психологическими: плачут по ночам, не отпускают родителей, ходят, за них держатся. Поэтому, конечно, сейчас должна быть работа и психологов, кризисных психологов, психотерапевтов для того, чтобы мы смогли справиться с этим, и у детей не осталось дальнейших никаких травм", - сказала Львова-Белова журналистам.
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ОбществоКурская областьРоссияМария Львова-Белова
 
 
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