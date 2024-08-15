https://ria.ru/20240815/sostoyanie-1966471999.html

Львова-Белова рассказала о психологическом состоянии курских семей

Львова-Белова рассказала о психологическом состоянии курских семей - РИА Новости, 15.08.2024

Львова-Белова рассказала о психологическом состоянии курских семей

Психологическое состояние семей с детьми в Курской области сейчас очень тяжелое, важно объединить усилия для помощи им, подключить к работе психологов,... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T19:24

2024-08-15T19:24

2024-08-15T19:24

общество

курская область

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Психологическое состояние семей с детьми в Курской области сейчас очень тяжелое, важно объединить усилия для помощи им, подключить к работе психологов, кризисных психологов, психотерапевтов, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Для нас сейчас самое главное – это объединение усилий… Мы видим, что сейчас много здесь общественных деятелей и государственных чиновников, которые приезжают для того, чтобы внести свою лепту и поддержать эти семьи. Потому что видим, что психологическое состояние очень тяжелое… Дети тоже с серьезными травмами психологическими: плачут по ночам, не отпускают родителей, ходят, за них держатся. Поэтому, конечно, сейчас должна быть работа и психологов, кризисных психологов, психотерапевтов для того, чтобы мы смогли справиться с этим, и у детей не осталось дальнейших никаких травм", - сказала Львова-Белова журналистам.

https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html

курская область

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общество, курская область, россия, мария львова-белова