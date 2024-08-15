Слуцкий объявил награду за поимку бандеровцев, глумившихся над пенсионером
Слуцкий пообещал 5 млн руб. за поимку боевиков ВСУ, глумившихся над пенсионером
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских боевиков, глумившихся над пожилым жителем Курской области.
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"За поимку бандеровских недобитков, глумившихся над пожилым мужчиной — жителем Курской области и изображавших из себя нацистов, объявляю награду в пять миллионов рублей", — написал он.
Сегодня военкор Александ Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых в Курской области военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент и изображая фашистов, издеваются над встреченным местным пенсионером. "Русский Иван! <...> Иди пей водка. Шнапс — гут, гут", — со смехом говорят они и снимают происходящее на видео.
Как указал Слуцкий, не всю "нечисть удалось выбить" в послевоенное время.
© Z Ветераны России on-line/TelegramКадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
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© Z Ветераны России on-line/TelegramКадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
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Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
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Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
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"Слишком глубоко попрятались нацисты по подвалам, затаив на десятилетия злобу и ненависть к русскому народу. Но наша армия загонит их обратно. Мы не потерпим нацистов с их "гуманитарными планами" на нашей земле", — отметил он.
Парламентарий добавил, что многим сомневающимся пора открыть глаза как в России, так и в западных странах.
Он отметил, что все, кто говорил о "надуманном" нацизме на Украине, "сейчас должны захлебнуться от собственной глупости".
Ситуация в Курской области
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.