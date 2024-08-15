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Слуцкий объявил награду за поимку бандеровцев, глумившихся над пенсионером - РИА Новости, 15.08.2024
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12:50 15.08.2024 (обновлено: 17:16 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/slutskij-1966370405.html
Слуцкий объявил награду за поимку бандеровцев, глумившихся над пенсионером
Слуцкий объявил награду за поимку бандеровцев, глумившихся над пенсионером - РИА Новости, 15.08.2024
Слуцкий объявил награду за поимку бандеровцев, глумившихся над пенсионером
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских боевиков, глумившихся над пожилым жителем... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:50
2024-08-15T17:16
курская область
россия
украина
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
лдпр
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских боевиков, глумившихся над пожилым жителем Курской области. &quot;За поимку бандеровских недобитков, глумившихся над пожилым мужчиной — жителем Курской области и изображавших из себя нацистов, объявляю награду в пять миллионов рублей&quot;, — написал он.Сегодня военкор Александ Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых в Курской области военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент и изображая фашистов, издеваются над встреченным местным пенсионером. "Русский Иван! &lt;...&gt; Иди пей водка. Шнапс — гут, гут", — со смехом говорят они и снимают происходящее на видео.Как указал Слуцкий, не всю "нечисть удалось выбить" в послевоенное время. "Слишком глубоко попрятались нацисты по подвалам, затаив на десятилетия злобу и ненависть к русскому народу. Но наша армия загонит их обратно. Мы не потерпим нацистов с их "гуманитарными планами" на нашей земле", — отметил он. Парламентарий добавил, что многим сомневающимся пора открыть глаза как в России, так и в западных странах. Он отметил, что все, кто говорил о "надуманном" нацизме на Украине, "сейчас должны захлебнуться от собственной глупости".Ситуация в Курской областиШестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922781628.html
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курская область, россия, украина, леонид слуцкий (политик), владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, лдпр
Курская область, Россия, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, ЛДПР
Слуцкий объявил награду за поимку бандеровцев, глумившихся над пенсионером

Слуцкий пообещал 5 млн руб. за поимку боевиков ВСУ, глумившихся над пенсионером

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских боевиков, глумившихся над пожилым жителем Курской области.
«

"За поимку бандеровских недобитков, глумившихся над пожилым мужчиной — жителем Курской области и изображавших из себя нацистов, объявляю награду в пять миллионов рублей", — написал он.

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Сегодня военкор Александ Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых в Курской области военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент и изображая фашистов, издеваются над встреченным местным пенсионером. "Русский Иван! <...> Иди пей водка. Шнапс — гут, гут", — со смехом говорят они и снимают происходящее на видео.
Как указал Слуцкий, не всю "нечисть удалось выбить" в послевоенное время.
© Z Ветераны России on-line/TelegramКадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
© Z Ветераны России on-line/Telegram
1 из 2
© Z Ветераны России on-line/TelegramКадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
© Z Ветераны России on-line/Telegram
2 из 2
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
© Z Ветераны России on-line/Telegram
1 из 2
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
© Z Ветераны России on-line/Telegram
2 из 2
«
"Слишком глубоко попрятались нацисты по подвалам, затаив на десятилетия злобу и ненависть к русскому народу. Но наша армия загонит их обратно. Мы не потерпим нацистов с их "гуманитарными планами" на нашей земле", — отметил он.
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Парламентарий добавил, что многим сомневающимся пора открыть глаза как в России, так и в западных странах.
Он отметил, что все, кто говорил о "надуманном" нацизме на Украине, "сейчас должны захлебнуться от собственной глупости".

Ситуация в Курской области

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Курская областьРоссияУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныЛДПР
 
 
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