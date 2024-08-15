https://ria.ru/20240815/slutskij-1966370405.html

Слуцкий объявил награду за поимку бандеровцев, глумившихся над пенсионером

Слуцкий объявил награду за поимку бандеровцев, глумившихся над пенсионером - РИА Новости, 15.08.2024

Слуцкий объявил награду за поимку бандеровцев, глумившихся над пенсионером

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских боевиков, глумившихся над пожилым жителем... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:50

2024-08-15T12:50

2024-08-15T17:16

курская область

россия

украина

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

лдпр

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских боевиков, глумившихся над пожилым жителем Курской области. "За поимку бандеровских недобитков, глумившихся над пожилым мужчиной — жителем Курской области и изображавших из себя нацистов, объявляю награду в пять миллионов рублей", — написал он.Сегодня военкор Александ Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых в Курской области военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент и изображая фашистов, издеваются над встреченным местным пенсионером. "Русский Иван! <...> Иди пей водка. Шнапс — гут, гут", — со смехом говорят они и снимают происходящее на видео.Как указал Слуцкий, не всю "нечисть удалось выбить" в послевоенное время. "Слишком глубоко попрятались нацисты по подвалам, затаив на десятилетия злобу и ненависть к русскому народу. Но наша армия загонит их обратно. Мы не потерпим нацистов с их "гуманитарными планами" на нашей земле", — отметил он. Парламентарий добавил, что многим сомневающимся пора открыть глаза как в России, так и в западных странах. Он отметил, что все, кто говорил о "надуманном" нацизме на Украине, "сейчас должны захлебнуться от собственной глупости".Ситуация в Курской областиШестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922781628.html

https://ria.ru/20240815/minoborony-1966407051.html

https://ria.ru/20240815/kursk-1966195405.html

курская область

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курская область, россия, украина, леонид слуцкий (политик), владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, лдпр