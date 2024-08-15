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В Казани закрыли кафе из-за кишечной инфекции
В Казани закрыли кафе из-за кишечной инфекции - РИА Новости, 15.08.2024
В Казани закрыли кафе из-за кишечной инфекции
Шесть случаев кишечной инфекции зарегистрировано у посетителей казанского кафе "Азу", из-за многочисленных нарушений кафе закрыто, сообщает управление... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T09:55
2024-08-15T09:55
2024-08-15T09:55
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Шесть случаев кишечной инфекции зарегистрировано у посетителей казанского кафе "Азу", из-за многочисленных нарушений кафе закрыто, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану. "В связи с регистрацией шести случаев кишечной инфекции у посетителей кафе "Азу" (Казань, ул. Петербургская, д. 14) управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан проведено эпидемиологическое расследование в отношении ИП Ахметова А.Ф. В ходе расследования были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", - говорится в сообщении. В частности, проверяющие обнаружили, что в кафе обработка сырья и готовой продукции проводилась на одних и тех же столах, были нарушены условия хранения готовых пищевых продуктов и сырья, помещения были в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, сотрудниками не был пройден медосмотр. В кафе был обнаружен 121 килограмм продуктов без маркировки и сопроводительных документов, они сняты с реализации. По результатам лабораторных исследований в 11 пробах пищевой продукции и семи смывах с объектов внешней среды обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в одной пробе готовой продукции - сальмонелла. Кроме того, у четырех сотрудников кафе были обнаружены сальмонеллы. Сотрудники отстранены от работы, на индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности, по решению суда кафе закрыто.
https://ria.ru/20240617/otravlenie-1953520184.html
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происшествия, здоровье - общество, казань, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Казани закрыли кафе из-за кишечной инфекции
В казанском кафе "Азу" зафиксировали шесть случаев кишечной инфекции
КАЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Шесть случаев кишечной инфекции зарегистрировано у посетителей казанского кафе "Азу", из-за многочисленных нарушений кафе закрыто, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.
«
"В связи с регистрацией шести случаев кишечной инфекции у посетителей кафе "Азу" (Казань, ул. Петербургская, д. 14) управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан проведено эпидемиологическое расследование в отношении ИП Ахметова А.Ф. В ходе расследования были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", - говорится в сообщении.
В частности, проверяющие обнаружили, что в кафе обработка сырья и готовой продукции проводилась на одних и тех же столах, были нарушены условия хранения готовых пищевых продуктов и сырья, помещения были в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, сотрудниками не был пройден медосмотр.
В кафе был обнаружен 121 килограмм продуктов без маркировки и сопроводительных документов, они сняты с реализации.
По результатам лабораторных исследований в 11 пробах пищевой продукции и семи смывах с объектов внешней среды обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в одной пробе готовой продукции - сальмонелла. Кроме того, у четырех сотрудников кафе были обнаружены сальмонеллы.
Сотрудники отстранены от работы, на индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности, по решению суда кафе закрыто.