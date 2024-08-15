https://ria.ru/20240815/slovakija-1966369371.html

В Словакии активисты закрасили украинские флаги на советской технике

В Словакии активисты закрасили украинские флаги на советской технике - РИА Новости, 15.08.2024

В Словакии активисты закрасили украинские флаги на советской технике

Посольство России в Словакии поблагодарило в Telegram-канале активистов из объединения "Брат за Брата", которые закрасили нанесенные вандалами украинские флаги... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T12:53

2024-08-15T12:53

2024-08-15T14:09

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БРАТИСЛАВА, 15 авг — РИА Новости. Посольство России в Словакии поблагодарило в Telegram-канале активистов из объединения "Брат за Брата", которые закрасили нанесенные вандалами украинские флаги на советской военной технике. "Признательны нашим словацким друзьям за бережное отношение к памяти советских героев-освободителей", — говорится в сообщении дипмиссии в соцсетях.Вандалы нарисовали несколько украинских флагов на советском танке и противотанковой самоходной артиллерийской установке в районе населенного пункта Даргов (на юго-востоке Словакии). Во время Великой Отечественной войны здесь происходили ожесточенные бои между советской и немецкой армиями. Советская техника установлена в память о погибших в кровопролитных сражениях за Дарговский перевал. Активисты из объединения "Брат за Брата" закрасили флаги Украины зеленой краской, а также нарисовали на советской технике красные звезды. Населенный пункт Даргов — один из символов Второй мировой войны в Словакии. В боях, которые длились здесь семь недель, погибли около 22 тысяч солдат, село было полностью разрушено.

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