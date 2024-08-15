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В Словакии активисты закрасили украинские флаги на советской технике - РИА Новости, 15.08.2024
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12:53 15.08.2024 (обновлено: 14:09 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/slovakija-1966369371.html
В Словакии активисты закрасили украинские флаги на советской технике
В Словакии активисты закрасили украинские флаги на советской технике - РИА Новости, 15.08.2024
В Словакии активисты закрасили украинские флаги на советской технике
Посольство России в Словакии поблагодарило в Telegram-канале активистов из объединения "Брат за Брата", которые закрасили нанесенные вандалами украинские флаги... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:53
2024-08-15T14:09
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БРАТИСЛАВА, 15 авг — РИА Новости. Посольство России в Словакии поблагодарило в Telegram-канале активистов из объединения "Брат за Брата", которые закрасили нанесенные вандалами украинские флаги на советской военной технике. &quot;Признательны нашим словацким друзьям за бережное отношение к памяти советских героев-освободителей&quot;, — говорится в сообщении дипмиссии в соцсетях.Вандалы нарисовали несколько украинских флагов на советском танке и противотанковой самоходной артиллерийской установке в районе населенного пункта Даргов (на юго-востоке Словакии). Во время Великой Отечественной войны здесь происходили ожесточенные бои между советской и немецкой армиями. Советская техника установлена в память о погибших в кровопролитных сражениях за Дарговский перевал. Активисты из объединения "Брат за Брата" закрасили флаги Украины зеленой краской, а также нарисовали на советской технике красные звезды. Населенный пункт Даргов — один из символов Второй мировой войны в Словакии. В боях, которые длились здесь семь недель, погибли около 22 тысяч солдат, село было полностью разрушено.
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в мире, словакия, россия, украина
В мире, Словакия, Россия, Украина
В Словакии активисты закрасили украинские флаги на советской технике

Посольство России в Словакии поблагодарило активистов, закрасивших флаги Украины

© Фото : Посольство России в Словакии/TelegramАктивисты из объединения "Брат за Брата" закрасили украинские флаги на советской технике
Активисты из объединения Брат за Брата закрасили украинские флаги на советской технике - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Посольство России в Словакии/Telegram
Активисты из объединения "Брат за Брата" закрасили украинские флаги на советской технике
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 15 авг — РИА Новости. Посольство России в Словакии поблагодарило в Telegram-канале активистов из объединения "Брат за Брата", которые закрасили нанесенные вандалами украинские флаги на советской военной технике.
«

"Признательны нашим словацким друзьям за бережное отношение к памяти советских героев-освободителей", — говорится в сообщении дипмиссии в соцсетях.

Вандалы нарисовали несколько украинских флагов на советском танке и противотанковой самоходной артиллерийской установке в районе населенного пункта Даргов (на юго-востоке Словакии). Во время Великой Отечественной войны здесь происходили ожесточенные бои между советской и немецкой армиями. Советская техника установлена в память о погибших в кровопролитных сражениях за Дарговский перевал.
Активисты из объединения "Брат за Брата" закрасили флаги Украины зеленой краской, а также нарисовали на советской технике красные звезды.
Населенный пункт Даргов — один из символов Второй мировой войны в Словакии. В боях, которые длились здесь семь недель, погибли около 22 тысяч солдат, село было полностью разрушено.
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