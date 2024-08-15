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Швеция стала первой неафриканской страной, где выявили оспу обезьян - РИА Новости, 15.08.2024
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20:14 15.08.2024 (обновлено: 21:29 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/shvetsija-1966479159.html
Швеция стала первой неафриканской страной, где выявили оспу обезьян
Швеция стала первой неафриканской страной, где выявили оспу обезьян - РИА Новости, 15.08.2024
Швеция стала первой неафриканской страной, где выявили оспу обезьян
В Швеции диагностирован первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африканского континента, сообщает в четверг шведское агентство... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T20:14
2024-08-15T21:29
в мире
швеция
стокгольм (город)
африка
тедрос адханом гебрейесус
воз
еврокомиссия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Швеции диагностирован первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африканского континента, сообщает в четверг шведское агентство общественного здравоохранения. "У человека, обратившегося за медицинской помощью в регионе Стокгольм, была диагностирована оспа, вызванная разновидностью вируса clade I (оспа обезьян - ред.)", - говорится в сообщении на сайте агентства. Это первый случай заболевания, диагностированный за пределами Африканского континента, утверждается в публикации. Заражение произошло во время пребывания в той части Африки, где продолжается распространение оспы обезьян, отмечает агентство здравоохранения. Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Еврокомиссия заявила, что координирует закупку и направление на безвозмездной основе Африканскому центру по профилактике и контролю заболеваний более 215 тысяч доз вакцины против оспы обезьян. В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html
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швеция
стокгольм (город)
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в мире, швеция, стокгольм (город), африка, тедрос адханом гебрейесус, воз, еврокомиссия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В мире, Швеция, Стокгольм (город), Африка, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Еврокомиссия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Швеция стала первой неафриканской страной, где выявили оспу обезьян

В Швеции диагностировали первый случай заражения оспой обезьян

CC BY 2.0 / David Hall / AmbulansМашина скорой помощи в Швеции
Машина скорой помощи в Швеции - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Машина скорой помощи в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Швеции диагностирован первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африканского континента, сообщает в четверг шведское агентство общественного здравоохранения.
«
"У человека, обратившегося за медицинской помощью в регионе Стокгольм, была диагностирована оспа, вызванная разновидностью вируса clade I (оспа обезьян - ред.)", - говорится в сообщении на сайте агентства.
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ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией
14 августа, 21:23
Это первый случай заболевания, диагностированный за пределами Африканского континента, утверждается в публикации.
Заражение произошло во время пребывания в той части Африки, где продолжается распространение оспы обезьян, отмечает агентство здравоохранения.
Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Еврокомиссия заявила, что координирует закупку и направление на безвозмездной основе Африканскому центру по профилактике и контролю заболеваний более 215 тысяч доз вакцины против оспы обезьян.
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Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
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В миреШвецияСтокгольм (город)АфрикаТедрос Адханом ГебрейесусВОЗЕврокомиссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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