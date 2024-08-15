https://ria.ru/20240815/shvetsija-1966479159.html

Швеция стала первой неафриканской страной, где выявили оспу обезьян

Швеция стала первой неафриканской страной, где выявили оспу обезьян - РИА Новости, 15.08.2024

Швеция стала первой неафриканской страной, где выявили оспу обезьян

В Швеции диагностирован первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африканского континента, сообщает в четверг шведское агентство... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T20:14

2024-08-15T20:14

2024-08-15T21:29

в мире

швеция

стокгольм (город)

африка

тедрос адханом гебрейесус

воз

еврокомиссия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Швеции диагностирован первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африканского континента, сообщает в четверг шведское агентство общественного здравоохранения. "У человека, обратившегося за медицинской помощью в регионе Стокгольм, была диагностирована оспа, вызванная разновидностью вируса clade I (оспа обезьян - ред.)", - говорится в сообщении на сайте агентства. Это первый случай заболевания, диагностированный за пределами Африканского континента, утверждается в публикации. Заражение произошло во время пребывания в той части Африки, где продолжается распространение оспы обезьян, отмечает агентство здравоохранения. Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Еврокомиссия заявила, что координирует закупку и направление на безвозмездной основе Африканскому центру по профилактике и контролю заболеваний более 215 тысяч доз вакцины против оспы обезьян. В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html

https://ria.ru/20240815/ospa-1966297733.html

https://ria.ru/20240815/ospa-1966471091.html

швеция

стокгольм (город)

африка

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в мире, швеция, стокгольм (город), африка, тедрос адханом гебрейесус, воз, еврокомиссия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)