Швеция стала первой неафриканской страной, где выявили оспу обезьян
В Швеции диагностировали первый случай заражения оспой обезьян
Машина скорой помощи в Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Швеции диагностирован первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африканского континента, сообщает в четверг шведское агентство общественного здравоохранения.
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"У человека, обратившегося за медицинской помощью в регионе Стокгольм, была диагностирована оспа, вызванная разновидностью вируса clade I (оспа обезьян - ред.)", - говорится в сообщении на сайте агентства.
ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией
14 августа, 21:23
Это первый случай заболевания, диагностированный за пределами Африканского континента, утверждается в публикации.
Заражение произошло во время пребывания в той части Африки, где продолжается распространение оспы обезьян, отмечает агентство здравоохранения.
Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Еврокомиссия заявила, что координирует закупку и направление на безвозмездной основе Африканскому центру по профилактике и контролю заболеваний более 215 тысяч доз вакцины против оспы обезьян.
В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.