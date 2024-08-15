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Украинские дроны атаковали Шебекино, есть пострадавшие
Украинские дроны атаковали Шебекино, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.08.2024
Украинские дроны атаковали Шебекино, есть пострадавшие
ВСУ атаковали беспилотниками город Шебекино, есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T09:10
2024-08-15T09:10
2024-08-15T10:43
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотниками город Шебекино, есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Пострадали четыре мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи. У женщины — закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины — минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины", — говорится в публикации.Пострадавших на скорой помощи отправили в Городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще двух человек с различными осколочными ранениями везут в областную клиническую больницу.При атаке загорелись две квартиры в жилом доме, сотрудники МЧС оперативно потушили огонь. На месте работают оперативные службы.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240812/gladkov-1965734304.html
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шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область
Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область