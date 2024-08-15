https://ria.ru/20240815/shebekino-1966316447.html

Украинские дроны атаковали Шебекино, есть пострадавшие

Украинские дроны атаковали Шебекино, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.08.2024

Украинские дроны атаковали Шебекино, есть пострадавшие

ВСУ атаковали беспилотниками город Шебекино, есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T09:10

2024-08-15T09:10

2024-08-15T10:43

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородская область

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотниками город Шебекино, есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Пострадали четыре мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи. У женщины — закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины — минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины", — говорится в публикации.Пострадавших на скорой помощи отправили в Городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще двух человек с различными осколочными ранениями везут в областную клиническую больницу.При атаке загорелись две квартиры в жилом доме, сотрудники МЧС оперативно потушили огонь. На месте работают оперативные службы.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240812/gladkov-1965734304.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область