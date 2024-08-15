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Предполагаемая сообщница подрывника "Северных потоков" обвинила СМИ во лжи - РИА Новости, 15.08.2024
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00:03 15.08.2024 (обновлено: 01:04 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/sevpotoki-1966287268.html
Предполагаемая сообщница подрывника "Северных потоков" обвинила СМИ во лжи
Предполагаемая сообщница подрывника "Северных потоков" обвинила СМИ во лжи - РИА Новости, 15.08.2024
Предполагаемая сообщница подрывника "Северных потоков" обвинила СМИ во лжи
Светлана Успенская планирует подать в суд на немецкие СМИ за то, что они назвали ее одним из предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T00:03
2024-08-15T01:04
россия
в мире
германия
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Светлана Успенская планирует подать в суд на немецкие СМИ за то, что они назвали ее одним из предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., на которого прокуратура ФРГ выписала ордер на арест по делу о подрыве "Северных потоков", пишут западные СМИ. Ранее ряд немецких СМИ, включая телеканал ARD, раскрыли имена двух предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., на которого немецкая прокуратура ранее выписала ордер на арест по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". По данным СМИ, Владимиру Ж. помогала супружеская пара: Евгений У. и Светлана У., при этом отмечается, что все они эксперты по дайвингу, а их компания до сих пор предлагает зарубежные дайвинг-туры. При этом в социальных сетях семейная пара, по данным СМИ, активно поддерживает ВСУ. На запрос немецких СМИ Светлана У. ответила, что ничего не знает о подрыве "Северных потоков", а также не знакома с Владимиром Ж. Западные СМИ отмечают, что фамилия возможных сообщников - Успенские. Светлана Успенская подтверждает, что является дайвером, но отрицает причастность свою и ее супруга к диверсии. Она утверждает, что не может погружаться на глубину, на которой произошел взрыв, более того, на момент теракта она находилась в Киеве. Успенская подчеркнула, что планирует подать в суд на немецкие СМИ и отсудить у них несколько миллионов евро за упоминание ее имени в контексте диверсии. Ранее ряд немецких изданий со ссылкой на источники в следствии сообщили, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждал также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Яхта, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Газета Süddeutsche Zeitung высказывала ранее версию о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240814/germanija-1966150089.html
https://ria.ru/20240713/zakharova-1959464613.html
https://ria.ru/20240629/severnyy_potok-1956340105.html
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россия, в мире, германия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф
Россия, В мире, Германия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ
Предполагаемая сообщница подрывника "Северных потоков" обвинила СМИ во лжи

Украинка хочет засудить СМИ, назвавшие ее причастной к подрыву "Севпотоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Светлана Успенская планирует подать в суд на немецкие СМИ за то, что они назвали ее одним из предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., на которого прокуратура ФРГ выписала ордер на арест по делу о подрыве "Северных потоков", пишут западные СМИ.
Ранее ряд немецких СМИ, включая телеканал ARD, раскрыли имена двух предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., на которого немецкая прокуратура ранее выписала ордер на арест по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". По данным СМИ, Владимиру Ж. помогала супружеская пара: Евгений У. и Светлана У., при этом отмечается, что все они эксперты по дайвингу, а их компания до сих пор предлагает зарубежные дайвинг-туры. При этом в социальных сетях семейная пара, по данным СМИ, активно поддерживает ВСУ. На запрос немецких СМИ Светлана У. ответила, что ничего не знает о подрыве "Северных потоков", а также не знакома с Владимиром Ж.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В Берлине сделали заявление о расследовании терактов на "Северных потоках"
Вчера, 13:56
Западные СМИ отмечают, что фамилия возможных сообщников - Успенские. Светлана Успенская подтверждает, что является дайвером, но отрицает причастность свою и ее супруга к диверсии. Она утверждает, что не может погружаться на глубину, на которой произошел взрыв, более того, на момент теракта она находилась в Киеве.
Успенская подчеркнула, что планирует подать в суд на немецкие СМИ и отсудить у них несколько миллионов евро за упоминание ее имени в контексте диверсии.
Ранее ряд немецких изданий со ссылкой на источники в следствии сообщили, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждал также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Яхта, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Захарова прокомментировала действия Швеции и США по "Северным потокам"
13 июля, 18:46
Газета Süddeutsche Zeitung высказывала ранее версию о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
В Германии раскрыли, как США мешали строительству "Северного потока — 2"
29 июня, 16:38
 
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