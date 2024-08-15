https://ria.ru/20240815/serbiya-1966411382.html

Россия и Сербия обсудили поставки природного газа в республику

Россия и Сербия обсудили поставки природного газа в республику - РИА Новости, 15.08.2024

Россия и Сербия обсудили поставки природного газа в республику

Министр энергетики России Сергей Цивилев и вице-премьер Сербии Александр Вулин обсудили поставки российского природного газа в республику, сообщается в... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T15:30

2024-08-15T15:30

2024-08-15T15:30

экономика

россия

сербия

сергей цивилев

александр вулин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министр энергетики России Сергей Цивилев и вице-премьер Сербии Александр Вулин обсудили поставки российского природного газа в республику, сообщается в Telegram-канале Минэнерго РФ. Рабочая встреча прошла в четверг в Москве. "Стороны рассмотрели ряд актуальных вопросов сотрудничества в различных отраслях энергетики, в том числе поставки в Республику российского природного газа", - следует из официального Telegram-канала Минэнерго. "Отмечу, что с сербскими коллегами ведется плановая работа в нефтегазовой сфере, а также в области электроэнергетики", – приводятся в сообщении слова Цивилева. Россия в 2023 году поставила Сербии 2,68 миллиарда кубометров газа, в 2024 году объем поставок превысит 3 миллиарда кубометров, заявлял РИА Новости в марте глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович. В прошлом году Баятович также рассказывал о договоренности с "Газпромом" увеличить объемы поставок зимой с 6 миллионов кубометров до 11 миллионов кубометров в сутки. Такие условия действуют по договору до июня 2025 года, при этом цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает этот газ "самым дешевым в Европе", около 300 долларов за 1 тысячу кубометров.

https://ria.ru/20240814/lavrov-1966256130.html

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экономика, россия, сербия, сергей цивилев, александр вулин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)