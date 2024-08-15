https://ria.ru/20240815/sdpg-1966489675.html
На фасад штаб-квартиры СДПГ в Берлине нанесли символику ХАМАС, пишут СМИ
На фасад штаб-квартиры СДПГ в Берлине нанесли символику ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2024
На фасад штаб-квартиры СДПГ в Берлине нанесли символику ХАМАС, пишут СМИ
Неизвестные облили фасад штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине краской и нарисовали на нем красные треугольники вершинами вниз,... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T21:50
2024-08-15T21:50
2024-08-15T21:51
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Неизвестные облили фасад штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине краской и нарисовали на нем красные треугольники вершинами вниз, которые используют в палестинском движении ХАМАС, сообщает издание Tagesspiegel. "Штаб-квартиру СДПГ в Берлине облили красной краской... Полиция предполагает, что за атакой на Вилли-Брандт-Хаус стоит политический мотив... На фасаде (нарисованы - ред.) красные треугольники", - говорится на сайте издания со ссылкой на столичную полицию и собственного журналиста. Издание отмечает, что красные треугольники вершиной вниз часто используются в видео, публикуемых движением ХАМАС. Кроме того, на фасад была нанесена надпись "Национальный интерес (Германии - ред.) - это геноцид", добавляется в публикации. Уточняется, что правоохранители начали расследование. Германия не признает независимое палестинское государство и считает запрос прокурором Международного уголовного суда (МУС) в Гааге ордера на арест лидеров ХАМАС логичным. В прошлом году фасад Вилли-Брандт-Хауса облили оранжевой краской экоактивисты из движения "Последнее поколение".
https://ria.ru/20240815/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия, гаага, хамас, международный уголовный суд
В мире, Берлин (город), Германия, Гаага, ХАМАС, Международный уголовный суд
На фасад штаб-квартиры СДПГ в Берлине нанесли символику ХАМАС, пишут СМИ
Tagesspiegel: неизвестные облили краской фасад штаб-квартиры СДПГ в Берлине