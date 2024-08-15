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В Саратовской области при пожаре в бане погиб ребенок - РИА Новости, 15.08.2024
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15:23 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/saratov-1966408298.html
В Саратовской области при пожаре в бане погиб ребенок
В Саратовской области при пожаре в бане погиб ребенок - РИА Новости, 15.08.2024
В Саратовской области при пожаре в бане погиб ребенок
Четырехлетний мальчик погиб при пожаре в частной бане в Саратове, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:23
2024-08-15T15:23
происшествия
саратов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 15 авг - РИА Новости. Четырехлетний мальчик погиб при пожаре в частной бане в Саратове, сообщили в региональном главке МЧС. "В 10.52 (9.52 мск) поступило сообщение о загорании бани в поселке Свинцовка. На месте обнаружено тело ребенка - мальчика 2019 года рождения. Площадь пожара 12 квадратных метров. На место выехали дознаватели", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Управление СК РФ по региону в Telegram-канале отмечает, что следователи начали процессуальную проверку по факту гибели ребенка, обнаруженного после тушения огня в бане на территории частного дома. Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что также начала проверку, в ходе которой выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних и работе органов системы профилактики.
https://ria.ru/20240813/telo-1965953411.html
https://ria.ru/20240421/delo-1941395257.html
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происшествия, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области при пожаре в бане погиб ребенок

В Саратовской области при пожаре в частной бане погиб четырехлетний мальчик

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 15 авг - РИА Новости. Четырехлетний мальчик погиб при пожаре в частной бане в Саратове, сообщили в региональном главке МЧС.
«
"В 10.52 (9.52 мск) поступило сообщение о загорании бани в поселке Свинцовка. На месте обнаружено тело ребенка - мальчика 2019 года рождения. Площадь пожара 12 квадратных метров. На место выехали дознаватели", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
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Управление СК РФ по региону в Telegram-канале отмечает, что следователи начали процессуальную проверку по факту гибели ребенка, обнаруженного после тушения огня в бане на территории частного дома.
Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что также начала проверку, в ходе которой выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних и работе органов системы профилактики.
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ПроисшествияСаратовРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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