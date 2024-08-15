https://ria.ru/20240815/samolet-1966525153.html

В Приангарье на предполагаемом месте падения самолета видели взрыв

В Приангарье на предполагаемом месте падения самолета видели взрыв - РИА Новости, 16.08.2024

В Приангарье на предполагаемом месте падения самолета видели взрыв

Жители Иркутской области видели взрыв на границе Усольского и Черемховского районов региона, где упал самолет, некоторые наблюдали само падение, сообщил РИА... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-15T18:32

2024-08-15T18:32

2024-08-16T08:52

происшествия

черемховский район

россия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ту-22м3

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ИРКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Жители Иркутской области видели взрыв на границе Усольского и Черемховского районов региона, где упал самолет, некоторые наблюдали само падение, сообщил РИА Новости мэр Черемховского района Вадим Семенов. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Иркутской области вечером 15 августа при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Их жизни угрозы нет. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. "Самолет упал на границе Усольского и Черемховского районов... Едем сейчас туда по полям в темноте в сторону Михайловки… Летчики катапультировались. Местные видели, как падал. Видео снимали. Мы, как падал, не видели. Взрыв видели. Пожарные МЧС туда выехали", - сказал Семенов. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность самолета.

https://ria.ru/20240815/samolet-1966447729.html

https://ria.ru/20240712/samolet-1959290766.html

черемховский район

россия

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, черемховский район, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ту-22м3