https://ria.ru/20240815/saldo-1966398467.html

На Украине заочно предъявили новое обвинение Сальдо

На Украине заочно предъявили новое обвинение Сальдо - РИА Новости, 15.08.2024

На Украине заочно предъявили новое обвинение Сальдо

Офис генпрокурора Украины заявил в четверг, что заочно предъявил новое обвинение губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T14:45

2024-08-15T14:45

2024-08-15T14:45

херсонская область

россия

украина

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:127:3194:1924_1920x0_80_0_0_f9146674149b13d9aa957dc7b5db3b56.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил в четверг, что заочно предъявил новое обвинение губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо. "Губернатору Херсонской области сообщено еще одно подозрение - в похищении почти трех тысяч тонн украинского зерна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. По информации ведомства, губернатор якобы отдал приказ вывезти зерно из Херсона. В ноябре прошлого года Малиновский районный суд Одессы заочно вынес приговор Сальдо, ему назначили 15 лет лишения свободы. По информации офиса генпрокурора, губернатора Херсонской области обвиняли в госизмене, коллаборационной деятельности. Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240731/sud-1963161784.html

https://ria.ru/20240321/tabachnik-1934737540.html

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, украина, владимир сальдо