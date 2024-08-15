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На Украине заочно предъявили новое обвинение Сальдо - РИА Новости, 15.08.2024
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14:45 15.08.2024
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На Украине заочно предъявили новое обвинение Сальдо
На Украине заочно предъявили новое обвинение Сальдо - РИА Новости, 15.08.2024
На Украине заочно предъявили новое обвинение Сальдо
Офис генпрокурора Украины заявил в четверг, что заочно предъявил новое обвинение губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:45
2024-08-15T14:45
херсонская область
россия
украина
владимир сальдо
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил в четверг, что заочно предъявил новое обвинение губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо. "Губернатору Херсонской области сообщено еще одно подозрение - в похищении почти трех тысяч тонн украинского зерна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. По информации ведомства, губернатор якобы отдал приказ вывезти зерно из Херсона. В ноябре прошлого года Малиновский районный суд Одессы заочно вынес приговор Сальдо, ему назначили 15 лет лишения свободы. По информации офиса генпрокурора, губернатора Херсонской области обвиняли в госизмене, коллаборационной деятельности. Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , россия, украина, владимир сальдо
Херсонская область , Россия, Украина, Владимир Сальдо
На Украине заочно предъявили новое обвинение Сальдо

В Киеве заочно предъявили новое обвинения губернатору Херсонской области Сальдо

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк Владимир Сальдо
 Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил в четверг, что заочно предъявил новое обвинение губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо.
«
"Губернатору Херсонской области сообщено еще одно подозрение - в похищении почти трех тысяч тонн украинского зерна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
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По информации ведомства, губернатор якобы отдал приказ вывезти зерно из Херсона.
В ноябре прошлого года Малиновский районный суд Одессы заочно вынес приговор Сальдо, ему назначили 15 лет лишения свободы. По информации офиса генпрокурора, губернатора Херсонской области обвиняли в госизмене, коллаборационной деятельности.
Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Херсонская областьРоссияУкраинаВладимир Сальдо
 
 
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