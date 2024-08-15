Гражданин США поблагодарил власти России за возможность остаться в стране
Американец поблагодарил власти России за возможность переехать с семьей в страну
© МВД РоссииЛео Лайонел с семьей
© МВД России
Лео Лайонел с семьей
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Гражданин США Лео Лайонел, семье которого было предоставлено временное убежище в России, поблагодарил российское правительство и россиян за возможность остаться в стране.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что американская семья выбрала Россию для переезда и дальнейшего проживания. Лео и Шантель Хэер родились и долгое время жили в Нью-Йорке. Они придерживаются христианского мировоззрения, у них трое детей. По их мнению, в американском обществе отменены традиционные нравственные и семейные ценности, а также низкий уровень образования, поэтому они захотели переехать в Россию. Взрослые члены семьи были обеспокоены будущим, которое ждет их детей.
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"Я хочу поблагодарить российское правительство и русских людей за предоставленную возможность приехать в вашу страну. Мы настроены использовать эту возможность во благо нашей семьи. Я чувствую себя так, как будто мою семью поместили на спасательный ковчег, где мы в безопасности. Это очень важно. Спасибо огромное!" - сообщил Лайонел на видео в Telegram-канале Волк.
Он также добавил, что хочет персонально поблагодарить президента России Владимира Путина за то, что сделал Россию таким замечательным местом для жизни всех семей в этом современном мировом климате.
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"В дальнейшем Лео и Шантель планируют получить гражданство России, понимая, что в нашей стране традиционные ценности находятся под защитой государства. Они говорят, что здесь безопаснее, лучше уровень образования, многодетным семьям оказывается поддержка", - говорится в сообщении.
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