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Гражданин США поблагодарил власти России за возможность остаться в стране - РИА Новости, 15.08.2024
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14:31 15.08.2024 (обновлено: 14:32 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/rossija-1966394943.html
Гражданин США поблагодарил власти России за возможность остаться в стране
Гражданин США поблагодарил власти России за возможность остаться в стране - РИА Новости, 15.08.2024
Гражданин США поблагодарил власти России за возможность остаться в стране
Гражданин США Лео Лайонел, семье которого было предоставлено временное убежище в России, поблагодарил российское правительство и россиян за возможность остаться РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:31
2024-08-15T14:32
россия
сша
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ирина волк
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Гражданин США Лео Лайонел, семье которого было предоставлено временное убежище в России, поблагодарил российское правительство и россиян за возможность остаться в стране. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что американская семья выбрала Россию для переезда и дальнейшего проживания. Лео и Шантель Хэер родились и долгое время жили в Нью-Йорке. Они придерживаются христианского мировоззрения, у них трое детей. По их мнению, в американском обществе отменены традиционные нравственные и семейные ценности, а также низкий уровень образования, поэтому они захотели переехать в Россию. Взрослые члены семьи были обеспокоены будущим, которое ждет их детей. "Я хочу поблагодарить российское правительство и русских людей за предоставленную возможность приехать в вашу страну. Мы настроены использовать эту возможность во благо нашей семьи. Я чувствую себя так, как будто мою семью поместили на спасательный ковчег, где мы в безопасности. Это очень важно. Спасибо огромное!" - сообщил Лайонел на видео в Telegram-канале Волк. Он также добавил, что хочет персонально поблагодарить президента России Владимира Путина за то, что сделал Россию таким замечательным местом для жизни всех семей в этом современном мировом климате. "В дальнейшем Лео и Шантель планируют получить гражданство России, понимая, что в нашей стране традиционные ценности находятся под защитой государства. Они говорят, что здесь безопаснее, лучше уровень образования, многодетным семьям оказывается поддержка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240808/sud-1964926118.html
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россия, сша, нью-йорк (город), ирина волк, владимир путин
Россия, США, Нью-Йорк (город), Ирина Волк, Владимир Путин
Гражданин США поблагодарил власти России за возможность остаться в стране

Американец поблагодарил власти России за возможность переехать с семьей в страну

© МВД РоссииЛео Лайонел с семьей
Лео Лайонел с семьей - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© МВД России
Лео Лайонел с семьей
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Гражданин США Лео Лайонел, семье которого было предоставлено временное убежище в России, поблагодарил российское правительство и россиян за возможность остаться в стране.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что американская семья выбрала Россию для переезда и дальнейшего проживания. Лео и Шантель Хэер родились и долгое время жили в Нью-Йорке. Они придерживаются христианского мировоззрения, у них трое детей. По их мнению, в американском обществе отменены традиционные нравственные и семейные ценности, а также низкий уровень образования, поэтому они захотели переехать в Россию. Взрослые члены семьи были обеспокоены будущим, которое ждет их детей.
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«
"Я хочу поблагодарить российское правительство и русских людей за предоставленную возможность приехать в вашу страну. Мы настроены использовать эту возможность во благо нашей семьи. Я чувствую себя так, как будто мою семью поместили на спасательный ковчег, где мы в безопасности. Это очень важно. Спасибо огромное!" - сообщил Лайонел на видео в Telegram-канале Волк.
Он также добавил, что хочет персонально поблагодарить президента России Владимира Путина за то, что сделал Россию таким замечательным местом для жизни всех семей в этом современном мировом климате.
«
"В дальнейшем Лео и Шантель планируют получить гражданство России, понимая, что в нашей стране традиционные ценности находятся под защитой государства. Они говорят, что здесь безопаснее, лучше уровень образования, многодетным семьям оказывается поддержка", - говорится в сообщении.
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