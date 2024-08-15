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Росгвардейцы в Курской области корректируют огонь артиллерии - РИА Новости, 15.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 15.08.2024 (обновлено: 11:35 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/rosgvardiya-1966344049.html
Росгвардейцы в Курской области корректируют огонь артиллерии
Росгвардейцы в Курской области корректируют огонь артиллерии - РИА Новости, 15.08.2024
Росгвардейцы в Курской области корректируют огонь артиллерии
Росгвардейцы выявляют в Курской области скрытые опорные пункты ВСУ и корректируют огонь артиллерии, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Курской... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:32
2024-08-15T11:35
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Росгвардейцы выявляют в Курской области скрытые опорные пункты ВСУ и корректируют огонь артиллерии, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Курской области."Росгвардейцы участвуют в охране правопорядка, осуществляют усиленный контроль в сфере оборота оружия на приграничных территориях. Дополнительные меры приняты Росгвардией для охраны Курской АЭС. Особое внимание уделяется противодействию вражеским беспилотникам. Активно применяются специальные подразделения по противодействию дронам. Расчеты Росгвардии проводят разведку местности, следят за передвижением и выявляют скрытые опорные пункты противника, корректируют огонь артиллерии, проводят дистанционное минирование позиций ВСУ", - говорится в сообщении.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/alaudinov-1966340218.html
https://ria.ru/20240815/velikobritanija-1966337190.html
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курская область, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Росгвардейцы в Курской области корректируют огонь артиллерии

Росгвардейцы в Курской области выявляют скрытые опорные пункты ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Росгвардейцы выявляют в Курской области скрытые опорные пункты ВСУ и корректируют огонь артиллерии, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Курской области.
"Росгвардейцы участвуют в охране правопорядка, осуществляют усиленный контроль в сфере оборота оружия на приграничных территориях. Дополнительные меры приняты Росгвардией для охраны Курской АЭС. Особое внимание уделяется противодействию вражеским беспилотникам. Активно применяются специальные подразделения по противодействию дронам. Расчеты Росгвардии проводят разведку местности, следят за передвижением и выявляют скрытые опорные пункты противника, корректируют огонь артиллерии, проводят дистанционное минирование позиций ВСУ", - говорится в сообщении.
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа Ахмат Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Командир спецназа "Ахмат" заявил о контроле ситуации в Курской области
11:22
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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