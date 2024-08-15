https://ria.ru/20240815/rosgvardiya-1966336441.html
Росгвардия рассказала о работе Курской, Брянской и Белгородской областях
Росгвардия рассказала о работе Курской, Брянской и Белгородской областях - РИА Новости, 15.08.2024
Росгвардия рассказала о работе Курской, Брянской и Белгородской областях
В Курской, Брянской и Белгородской областях работают группы спецназа, танковые подразделения, расчеты БПЛА, авиация, инженерно-саперные подразделения... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:06
2024-08-15T11:06
2024-08-15T11:09
специальная военная операция на украине
белгородская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В Курской, Брянской и Белгородской областях работают группы спецназа, танковые подразделения, расчеты БПЛА, авиация, инженерно-саперные подразделения Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства."В рамках выполнения задач по обеспечению режима контртеррористической операции подразделения Росгвардии выполняют задачи по пресечению угрозы терактов в Курской, Брянской и Белгородской областях. В регионах работают группы спецназа, танковые подразделения, расчеты БПЛА, авиация, инженерно-саперные подразделения ведомства. Саперы ежедневно проводят мероприятия по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/plennyy-1966328443.html
https://ria.ru/20240815/vsu-1966320326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Росгвардия рассказала о работе Курской, Брянской и Белгородской областях
В Курской, Брянской и Белгородской областях работают спецназ и БПЛА Росгвардии