https://ria.ru/20240815/rosgvardiya-1966336441.html

Росгвардия рассказала о работе Курской, Брянской и Белгородской областях

Росгвардия рассказала о работе Курской, Брянской и Белгородской областях - РИА Новости, 15.08.2024

Росгвардия рассказала о работе Курской, Брянской и Белгородской областях

В Курской, Брянской и Белгородской областях работают группы спецназа, танковые подразделения, расчеты БПЛА, авиация, инженерно-саперные подразделения... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:06

2024-08-15T11:06

2024-08-15T11:09

специальная военная операция на украине

белгородская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В Курской, Брянской и Белгородской областях работают группы спецназа, танковые подразделения, расчеты БПЛА, авиация, инженерно-саперные подразделения Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства."В рамках выполнения задач по обеспечению режима контртеррористической операции подразделения Росгвардии выполняют задачи по пресечению угрозы терактов в Курской, Брянской и Белгородской областях. В регионах работают группы спецназа, танковые подразделения, расчеты БПЛА, авиация, инженерно-саперные подразделения ведомства. Саперы ежедневно проводят мероприятия по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/plennyy-1966328443.html

https://ria.ru/20240815/vsu-1966320326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность