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Росгвардия ликвидирует группы ВСУ в пограничных районах
Росгвардия ликвидирует группы ВСУ в пограничных районах - РИА Новости, 15.08.2024
Росгвардия ликвидирует группы ВСУ в пограничных районах
Сотрудники Росгвардии выполняют задачи по поиску и ликвидации диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщает... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:43
2024-08-15T11:43
2024-08-15T11:43
специальная военная операция на украине
курская область
россия
белгородская область
валерий герасимов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии выполняют задачи по поиску и ликвидации диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Курской области. "Росгвардия выполняет задачи по обеспечению правового режима КТО в приграничных регионах. Сотрудники и военнослужащие ведомства продолжают выполнять задачи по поиску и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника в Курской, Брянской и Белгородской областях", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, белгородская область, валерий герасимов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Белгородская область, Валерий Герасимов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Росгвардия ликвидирует группы ВСУ в пограничных районах
Росгвардия занимается выявлением и ликвидацией групп ВСУ в пограничных районах