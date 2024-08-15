https://ria.ru/20240815/rosgvardija-1966350782.html

Росгвардия ликвидирует группы ВСУ в пограничных районах

Росгвардия ликвидирует группы ВСУ в пограничных районах - РИА Новости, 15.08.2024

Росгвардия ликвидирует группы ВСУ в пограничных районах

Сотрудники Росгвардии выполняют задачи по поиску и ликвидации диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщает... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:43

2024-08-15T11:43

2024-08-15T11:43

специальная военная операция на украине

курская область

россия

белгородская область

валерий герасимов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии выполняют задачи по поиску и ликвидации диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Курской области. "Росгвардия выполняет задачи по обеспечению правового режима КТО в приграничных регионах. Сотрудники и военнослужащие ведомства продолжают выполнять задачи по поиску и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника в Курской, Брянской и Белгородской областях", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/alaudinov-1966340218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, белгородская область, валерий герасимов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность