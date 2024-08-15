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Жители Севастополя не верят украинским провокаторам, заявил Развожаев - РИА Новости, 15.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/razvozhai-1966406828.html
Жители Севастополя не верят украинским провокаторам, заявил Развожаев
Жители Севастополя не верят украинским провокаторам, заявил Развожаев - РИА Новости, 15.08.2024
Жители Севастополя не верят украинским провокаторам, заявил Развожаев
Жители Севастополя, родные военнослужащих не верят украинским провокаторам, рассылающим в чатах призывы к стихийным митингам, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T15:17
2024-08-15T15:17
специальная военная операция на украине
севастополь
курская область
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Жители Севастополя, родные военнослужащих не верят украинским провокаторам, рассылающим в чатах призывы к стихийным митингам, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. "Накануне, как только я и большинство СМИ написали о том, как наша 810-я бригада бьет укронацистов в Курской области, ЦИПсО придумали новую атаку в медиа-ресурсах. Успехи наших морпехов - укронацистам как кость в горле. Поэтому ЦИПсОшники начали распространять в соцсетях и мессенджерах призыв выйти сегодня на митинг в центр города и потребовать вернуть 810-ю бригаду обратно в Севастополь", - написал Развожаев. Информация, по его словам, подавалась якобы от жены военного, по чатам рассылка шла от фейковых аккаунтов, которые были созданы в августе прошлого года специально для таких провокаций. Развожаев выложил видео с улицы Ленина в центре города, куда провокаторы звали людей: в полдень и позднее никаких собраний людей на улице не было. "Как видите, севастопольцы на провокации не ведутся. В назначенное время, разумеется, никто к провокаторам не пришел. Благодарю жителей города-героя за бдительность! За то, что они прекрасно понимают, как важно сейчас держаться всем вместе и не вестись на провокации. Напоминаю: все подобные сообщения и призывы имеют одну цель: дестабилизировать обстановку в городе, заставить людей нервничать. В очередной раз хочу напомнить, что одновременно со специальной военной операцией идет информационная война", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240815/spetsoperatsiya-1966398173.html
https://ria.ru/20240815/tseli-1966333572.html
севастополь
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севастополь, курская область, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Курская область, Михаил Развожаев
Жители Севастополя не верят украинским провокаторам, заявил Развожаев

Губернатор Развожаев: жители Севастополя не верят украинским провокаторам

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Севастополь
 Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Жители Севастополя, родные военнослужащих не верят украинским провокаторам, рассылающим в чатах призывы к стихийным митингам, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«
"Накануне, как только я и большинство СМИ написали о том, как наша 810-я бригада бьет укронацистов в Курской области, ЦИПсО придумали новую атаку в медиа-ресурсах. Успехи наших морпехов - укронацистам как кость в горле. Поэтому ЦИПсОшники начали распространять в соцсетях и мессенджерах призыв выйти сегодня на митинг в центр города и потребовать вернуть 810-ю бригаду обратно в Севастополь", - написал Развожаев.
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Информация, по его словам, подавалась якобы от жены военного, по чатам рассылка шла от фейковых аккаунтов, которые были созданы в августе прошлого года специально для таких провокаций. Развожаев выложил видео с улицы Ленина в центре города, куда провокаторы звали людей: в полдень и позднее никаких собраний людей на улице не было.
"Как видите, севастопольцы на провокации не ведутся. В назначенное время, разумеется, никто к провокаторам не пришел. Благодарю жителей города-героя за бдительность! За то, что они прекрасно понимают, как важно сейчас держаться всем вместе и не вестись на провокации. Напоминаю: все подобные сообщения и призывы имеют одну цель: дестабилизировать обстановку в городе, заставить людей нервничать. В очередной раз хочу напомнить, что одновременно со специальной военной операцией идет информационная война", - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольКурская областьМихаил Развожаев
 
 
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