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Райффайзенбанк прекратит принимать трансграничные переводы от физлиц - РИА Новости, 15.08.2024
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16:46 15.08.2024
https://ria.ru/20240815/rayffayzenbank-1966430456.html
Райффайзенбанк прекратит принимать трансграничные переводы от физлиц
Райффайзенбанк прекратит принимать трансграничные переводы от физлиц - РИА Новости, 15.08.2024
Райффайзенбанк прекратит принимать трансграничные переводы от физлиц
Райффайзенбанк (российский дочерний банк австрийской группа Raiffeisen Bank International, RBI) прекращает осуществлять исходящие трансграничные переводы в... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T16:46
2024-08-15T16:46
экономика
россия
райффайзенбанк
raiffeisen bank international
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Райффайзенбанк (российский дочерний банк австрийской группа Raiffeisen Bank International, RBI) прекращает осуществлять исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте для физических лиц, оформить перевод можно будет до вечера 30 августа, сообщает кредитная организация в Telegram-канале. "Со 2 сентября 2024 года исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте будут недоступны для всех наших клиентов, кроме ограниченного числа в сфере крупного и международного бизнеса", - говорится в сообщении банка. Клиенты могут оформить перевод в иностранной валюте до 16:00 по московскому времени 30 августа, добавляется там. "Эти ограничения связаны с решением Группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ... Изменения не затрагивают переводы в рублях в страны, которые их принимают", - пояснил банк. Пресс-служба кредитной организации пояснила РИА Новости, что в течение последних двух лет банки-корреспонденты последовательно ужесточали процедуры проверки и снижали лимиты на количество исходящих переводов. "Мы постоянно адаптируемся, чтобы соответствовать меняющимся требованиям, при этом сохранять возможность таких переводов для наших клиентов. Ближайшие две недели мы сосредоточимся на интенсивной обработке трансграничных платежей и поддержке наших клиентов", - прокомментировал банк. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года. В своей отчетности за первый квартал Raiffeisen Bank International указывала, что группа активно работает над продажей или выделением российского дочернего банка.
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962953668.html
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экономика, россия, райффайзенбанк, raiffeisen bank international
Экономика, Россия, Райффайзенбанк, Raiffeisen Bank International
Райффайзенбанк прекратит принимать трансграничные переводы от физлиц

Райффайзенбанк прекратит принимать трансграничные переводы в валюте от физлиц

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПосетитель возле отделения Райффайзенбанка в Москве
Посетитель возле отделения Райффайзенбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Посетитель возле отделения Райффайзенбанка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Райффайзенбанк (российский дочерний банк австрийской группа Raiffeisen Bank International, RBI) прекращает осуществлять исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте для физических лиц, оформить перевод можно будет до вечера 30 августа, сообщает кредитная организация в Telegram-канале.
"Со 2 сентября 2024 года исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте будут недоступны для всех наших клиентов, кроме ограниченного числа в сфере крупного и международного бизнеса", - говорится в сообщении банка.
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Клиенты могут оформить перевод в иностранной валюте до 16:00 по московскому времени 30 августа, добавляется там.
"Эти ограничения связаны с решением Группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ... Изменения не затрагивают переводы в рублях в страны, которые их принимают", - пояснил банк.
Пресс-служба кредитной организации пояснила РИА Новости, что в течение последних двух лет банки-корреспонденты последовательно ужесточали процедуры проверки и снижали лимиты на количество исходящих переводов. "Мы постоянно адаптируемся, чтобы соответствовать меняющимся требованиям, при этом сохранять возможность таких переводов для наших клиентов. Ближайшие две недели мы сосредоточимся на интенсивной обработке трансграничных платежей и поддержке наших клиентов", - прокомментировал банк.
Райффайзенбанк работает в России с 1996 года. В своей отчетности за первый квартал Raiffeisen Bank International указывала, что группа активно работает над продажей или выделением российского дочернего банка.
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