https://ria.ru/20240815/rayffayzenbank-1966430456.html

Райффайзенбанк прекратит принимать трансграничные переводы от физлиц

Райффайзенбанк прекратит принимать трансграничные переводы от физлиц - РИА Новости, 15.08.2024

Райффайзенбанк прекратит принимать трансграничные переводы от физлиц

Райффайзенбанк (российский дочерний банк австрийской группа Raiffeisen Bank International, RBI) прекращает осуществлять исходящие трансграничные переводы в... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T16:46

2024-08-15T16:46

2024-08-15T16:46

экономика

россия

райффайзенбанк

raiffeisen bank international

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Райффайзенбанк (российский дочерний банк австрийской группа Raiffeisen Bank International, RBI) прекращает осуществлять исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте для физических лиц, оформить перевод можно будет до вечера 30 августа, сообщает кредитная организация в Telegram-канале. "Со 2 сентября 2024 года исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте будут недоступны для всех наших клиентов, кроме ограниченного числа в сфере крупного и международного бизнеса", - говорится в сообщении банка. Клиенты могут оформить перевод в иностранной валюте до 16:00 по московскому времени 30 августа, добавляется там. "Эти ограничения связаны с решением Группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ... Изменения не затрагивают переводы в рублях в страны, которые их принимают", - пояснил банк. Пресс-служба кредитной организации пояснила РИА Новости, что в течение последних двух лет банки-корреспонденты последовательно ужесточали процедуры проверки и снижали лимиты на количество исходящих переводов. "Мы постоянно адаптируемся, чтобы соответствовать меняющимся требованиям, при этом сохранять возможность таких переводов для наших клиентов. Ближайшие две недели мы сосредоточимся на интенсивной обработке трансграничных платежей и поддержке наших клиентов", - прокомментировал банк. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года. В своей отчетности за первый квартал Raiffeisen Bank International указывала, что группа активно работает над продажей или выделением российского дочернего банка.

https://ria.ru/20240730/gosduma-1962953668.html

https://ria.ru/20240814/inflyatsiya-1966213278.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, райффайзенбанк, raiffeisen bank international