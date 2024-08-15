Рейтинг@Mail.ru
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 15.08.2024 (обновлено: 14:45 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/pvo-1966395655.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена восьмой раз в Курской области в четверг, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:34
2024-08-15T14:45
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена восьмой раз в Курской области в четверг, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на четверг в 23:59 мск. Сигнал был отменён спустя 5 минут в 0:04. После ракетная опасность была объявлена ещё шесть раз."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_b7048986ec05866f24356cc63d7de283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность

Врио губернатора: ракетная опасность объявлена в Курской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена восьмой раз в Курской области в четверг, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в ночь на четверг в 23:59 мск. Сигнал был отменён спустя 5 минут в 0:04. После ракетная опасность была объявлена ещё шесть раз.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области
14 августа, 19:32
 
Курская областьПроисшествияАлексей Смирнов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала