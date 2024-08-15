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В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена восьмой раз в Курской области в четверг, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T14:34
2024-08-15T14:34
2024-08-15T14:45
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена восьмой раз в Курской области в четверг, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на четверг в 23:59 мск. Сигнал был отменён спустя 5 минут в 0:04. После ракетная опасность была объявлена ещё шесть раз."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора: ракетная опасность объявлена в Курской области