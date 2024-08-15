https://ria.ru/20240815/pvo-1966346495.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена шестой раз за сутки в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:35

2024-08-15T11:35

2024-08-15T11:51

курская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена шестой раз за сутки в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на четверг в 23.59 мск. Сигнал был отменён спустя 5 минут в 00.04. После ракетная опасность была объявлена ещё четыре раза раза."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

курская область

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2024

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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)