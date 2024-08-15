https://ria.ru/20240815/pvo-1966337401.html

Ракету ВСУ сбили над Льговом Курской области

Ракету ВСУ сбили над Льговом Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

Ракету ВСУ сбили над Льговом Курской области

Украинская ракета сбита над Льговом в Курской области, двое жителей получили ранения после падения обломков, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T11:11

2024-08-15T11:11

2024-08-15T11:31

льгов

вооруженные силы украины

россия

владимир путин

валерий герасимов

курская область

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Украинская ракета сбита над Льговом в Курской области, двое жителей получили ранения после падения обломков, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Силами ПВО над Льговом была сбита ракета ВСУ. Двое жителей получили ранения после падения обломков. Они госпитализированы в местную ЦРБ и получают медицинскую помощь", — сообщил он.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/podoljak-1966335355.html

льгов

россия

курская область

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льгов, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, валерий герасимов, курская область, алексей смирнов (политик)