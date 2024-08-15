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Ракету ВСУ сбили над Льговом Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
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11:11 15.08.2024 (обновлено: 11:31 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/pvo-1966337401.html
Ракету ВСУ сбили над Льговом Курской области
Ракету ВСУ сбили над Льговом Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Ракету ВСУ сбили над Льговом Курской области
Украинская ракета сбита над Льговом в Курской области, двое жителей получили ранения после падения обломков, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T11:11
2024-08-15T11:31
льгов
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
валерий герасимов
курская область
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Украинская ракета сбита над Льговом в Курской области, двое жителей получили ранения после падения обломков, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Силами ПВО над Льговом была сбита ракета ВСУ. Двое жителей получили ранения после падения обломков. Они госпитализированы в местную ЦРБ и получают медицинскую помощь", — сообщил он.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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льгов, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, валерий герасимов, курская область, алексей смирнов (политик)
Льгов, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
Ракету ВСУ сбили над Льговом Курской области

Смирнов: над Льговом сбили ракету ВСУ, двое жителей получили ранения

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Украинская ракета сбита над Льговом в Курской области, двое жителей получили ранения после падения обломков, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«
"Силами ПВО над Льговом была сбита ракета ВСУ. Двое жителей получили ранения после падения обломков. Они госпитализированы в местную ЦРБ и получают медицинскую помощь", — сообщил он.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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ЛьговВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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