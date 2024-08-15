https://ria.ru/20240815/putin-1966385842.html
Путин назначил новых послов в Боливии и Никарагуа
Путин назначил новых послов в Боливии и Никарагуа - РИА Новости, 15.08.2024
Путин назначил новых послов в Боливии и Никарагуа
Президент России Владимир Путин назначил новых послов РФ в Боливии и Никарагуа - Дмитрия Верченко и Михаила Леденева соответственно, указы размещены на сайте... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T13:48
2024-08-15T13:48
2024-08-15T13:49
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новых послов РФ в Боливии и Никарагуа - Дмитрия Верченко и Михаила Леденева соответственно, указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Верченко Дмитрия Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Многонациональном Государстве Боливия", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Михаила Леденева. "Назначить Леденева Михаила Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российский Федерации в Республике Никарагуа", - говорится в документе. Также российский президент освободил Александра Хохоликова от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Республике Никарагуа и по совместительству в Республике Гондурас и Республике Эль-Сальвадор.
https://ria.ru/20240628/posol-1956053428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, боливия, никарагуа, владимир путин, александр хохоликов
Политика, Россия, Боливия, Никарагуа, Владимир Путин, Александр Хохоликов
Путин назначил новых послов в Боливии и Никарагуа
Путин назначил Дмитрия Верченко и Михаила Леденева послами в Боливии и Никарагуа