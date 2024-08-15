https://ria.ru/20240815/putin-1966385842.html

Путин назначил новых послов в Боливии и Никарагуа

Путин назначил новых послов в Боливии и Никарагуа - РИА Новости, 15.08.2024

Путин назначил новых послов в Боливии и Никарагуа

Президент России Владимир Путин назначил новых послов РФ в Боливии и Никарагуа - Дмитрия Верченко и Михаила Леденева соответственно, указы размещены на сайте... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T13:48

2024-08-15T13:48

2024-08-15T13:49

политика

россия

боливия

никарагуа

владимир путин

александр хохоликов

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новых послов РФ в Боливии и Никарагуа - Дмитрия Верченко и Михаила Леденева соответственно, указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Верченко Дмитрия Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Многонациональном Государстве Боливия", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Михаила Леденева. "Назначить Леденева Михаила Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российский Федерации в Республике Никарагуа", - говорится в документе. Также российский президент освободил Александра Хохоликова от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Республике Никарагуа и по совместительству в Республике Гондурас и Республике Эль-Сальвадор.

https://ria.ru/20240628/posol-1956053428.html

https://ria.ru/20231207/koreya-1914351020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, боливия, никарагуа, владимир путин, александр хохоликов