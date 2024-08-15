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Путин созвонился с президентом Узбекистана - РИА Новости, 15.08.2024
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12:07 15.08.2024 (обновлено: 12:55 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/putin-1966357642.html
Путин созвонился с президентом Узбекистана
Путин созвонился с президентом Узбекистана - РИА Новости, 15.08.2024
Путин созвонился с президентом Узбекистана
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора затронули ключевые вопросы динамично развивающегося... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T12:07
2024-08-15T12:55
узбекистан
политика
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
брикс
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора затронули ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Затронуты ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении. "Обсуждены также актуальные темы международной и региональной повестки дня, в том числе с учетом текущего председательства Российской Федерации в объединении БРИКС", - говорится в сообщении.Пресс-служба Мирзиёева в свою очередь отмечает, что президенты Узбекистана и России обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита Путина в Узбекистан 26-28 мая."Особое внимание было уделено вопросам принятия скоординированных мер по увеличению объемов товарооборота, развития кооперационных связей между ведущими предприятиями и регионами двух стран, реализации совместных инвестиционных проектов и гуманитарных программ", - уточняется в сообщении.В ходе беседы был также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, добавили в пресс-службе узбекистанского лидера.-0-.
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узбекистан, политика, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, брикс
Узбекистан, Политика, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, БРИКС
Путин созвонился с президентом Узбекистана

Путин и Мирзиеев по телефону обсудили международную и региональную повестку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора затронули ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Затронуты ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.
"Обсуждены также актуальные темы международной и региональной повестки дня, в том числе с учетом текущего председательства Российской Федерации в объединении БРИКС", - говорится в сообщении.
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Пресс-служба Мирзиёева в свою очередь отмечает, что президенты Узбекистана и России обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита Путина в Узбекистан 26-28 мая.
"Особое внимание было уделено вопросам принятия скоординированных мер по увеличению объемов товарооборота, развития кооперационных связей между ведущими предприятиями и регионами двух стран, реализации совместных инвестиционных проектов и гуманитарных программ", - уточняется в сообщении.
В ходе беседы был также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, добавили в пресс-службе узбекистанского лидера.-0-.
 
УзбекистанПолитикаРоссияВладимир ПутинШавкат МирзиеевБРИКС
 
 
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