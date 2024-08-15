https://ria.ru/20240815/putin-1966316965.html

Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости

Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости - РИА Новости, 15.08.2024

Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии Дроупади Мурму и Нарендру Моди с Днем независимости, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T09:15

2024-08-15T09:15

2024-08-15T09:32

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии Дроупади Мурму и Нарендру Моди с Днем независимости, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Индии – Дня независимости. За 77 лет самостоятельного развития ваша страна добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и многих других сферах, снискала высокий авторитет на мировой арене" - говорится в телеграмме."Придаём большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией. Уверен, что последовательная реализация договорённостей, достигнутых по итогам наших недавних переговоров в Москве, будет способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-индийского сотрудничества. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной стабильности и безопасности", - отмечается в поздравлении.Путин также пожелал доброго здоровья и успехов президенту и премьер-министру Индии, а всем индийским гражданам – счастья и благополучия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, владимир путин, нарендра моди, москва, россия