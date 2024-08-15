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Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости - РИА Новости, 15.08.2024
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09:15 15.08.2024 (обновлено: 09:32 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/putin-1966316965.html
Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости
Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости - РИА Новости, 15.08.2024
Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости
Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии Дроупади Мурму и Нарендру Моди с Днем независимости, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T09:15
2024-08-15T09:32
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии Дроупади Мурму и Нарендру Моди с Днем независимости, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Индии – Дня независимости. За 77 лет самостоятельного развития ваша страна добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и многих других сферах, снискала высокий авторитет на мировой арене" - говорится в телеграмме."Придаём большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией. Уверен, что последовательная реализация договорённостей, достигнутых по итогам наших недавних переговоров в Москве, будет способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-индийского сотрудничества. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной стабильности и безопасности", - отмечается в поздравлении.Путин также пожелал доброго здоровья и успехов президенту и премьер-министру Индии, а всем индийским гражданам – счастья и благополучия.
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в мире, индия, владимир путин, нарендра моди, москва, россия
В мире, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Москва, Россия
Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости

Путин: Россия придает большое значение привилегированного партнерства с Индией

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии Дроупади Мурму и Нарендру Моди с Днем независимости, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Индии – Дня независимости. За 77 лет самостоятельного развития ваша страна добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и многих других сферах, снискала высокий авторитет на мировой арене" - говорится в телеграмме.
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"Придаём большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией. Уверен, что последовательная реализация договорённостей, достигнутых по итогам наших недавних переговоров в Москве, будет способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-индийского сотрудничества. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной стабильности и безопасности", - отмечается в поздравлении.
Путин также пожелал доброго здоровья и успехов президенту и премьер-министру Индии, а всем индийским гражданам – счастья и благополучия.
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