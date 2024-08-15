Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости
Путин: Россия придает большое значение привилегированного партнерства с Индией
© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии Дроупади Мурму и Нарендру Моди с Днем независимости, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Индии – Дня независимости. За 77 лет самостоятельного развития ваша страна добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и многих других сферах, снискала высокий авторитет на мировой арене" - говорится в телеграмме.
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"Придаём большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией. Уверен, что последовательная реализация договорённостей, достигнутых по итогам наших недавних переговоров в Москве, будет способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-индийского сотрудничества. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной стабильности и безопасности", - отмечается в поздравлении.
Путин также пожелал доброго здоровья и успехов президенту и премьер-министру Индии, а всем индийским гражданам – счастья и благополучия.